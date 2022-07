Domani il “Cerisano Beer Festival” tra birra, cibo e musica

CERISANO (CS) – Dal vino alla birra. Dopo il successo, la settimana scorsa, del Wine fest, a Cerisano ancora una volta è tempo di feste e di partecipazioni. Venerdì sera, dalle 21 in piazza Zupi, ecco il “Cerisano beer festival”. Birra, musica e cibo. Insieme alla Pro Loco, sempre molto attiva sul territorio, il Comune di Cerisano ha inteso riproporre occasioni di svago e di divertimento. “Tanti visitatori e tanti apprezzamenti. In questo periodo, così delicato tra l’altro, occorre riacquisire spazi sociali e tornare – seppur con cautela – ad una quasi normale quotidianità. Il vino, la birra, il cibo, la musica: possono rappresentare ingredienti comuni per far ritagliare, alle famiglie, momenti di serenità”, annuncia il sindaco Lucio Di Gioia. Con tutta la macchina amministrativa si è deciso di allestire la piazza principale del paese a mò di festa. “Il nostro bellissimo borgo è sempre pronto ad accogliere chiunque voglia venire a rinfrescarsi dalla calura cittadina, ospitando gruppi musicali veramente bravi ed eventi tali da far assaporare i migliori prodotti di una terra, la Calabria, che non smette di stupire”, afferma Di Gioia. In concerto, per l’occasione, “The Alvin rock n roll”. Si potranno assaggiare le birre artigianali del momento e passeggiare tra gli splendidi vicoli del paese. Dalle 21 dunque, tutto pronto a Cerisano, per il Beer festival.