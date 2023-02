DUnicAL CAREER: l’Università della Calabria supporta la doppia carriera degli studenti atleti

L’Università della Calabria, il più grande campus d’Italia, continua a percorrere la strada in cui lo sport è veicolo di cultura, inclusione sociale, aggregazione e partecipazione, intrapresa già un paio di anni fa con l’adozione del programma di carriera duale studente – atleta DUnicAL CAREER, riservato agli studenti candidati che praticano sport individuali o di squadra partecipando a competizioni di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale.

LA PRESENTAZIONE DI DUnicAL CAREER

In particolare il programma, sviluppato a partire dal protocollo di intesa tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI E ANDISU e che recepisce le linee-guida europee sulla doppia carriera, è finalizzato a sostenere il diritto allo studio degli studenti che praticano attività sportiva agonistica ad alti livelli, a favorire l’equilibrio tra l’impegno nella formazione universitaria e nell’attività sportiva e a sostenere gli atleti anche durante la loro transizione verso il termine dell’attività agonistica, offrendo loro la possibilità di conciliare i due percorsi (didattico e sportivo) in maniera parallela e agevole.

CAMPIONI E STUDENTI UNIVERSITARI

La presentazione del nuovo anno accademico del programma duale mercoledì 15 febbraio, nella sala dell’University Club, ha avuto come ospite d’eccezione, seppur da remoto, lo spadista Paolo Pizzo, argento olimpico a squadre a Rio 2016, bicampione iridato e tre volte vice campione europeo, attualmente Membro della Giunta Nazionale Atleti del CONI e referente del Comitato olimpico italiano per il programma duale. A far gli onori di casa la prorettrice al Centro residenziale Patrizia Piro, la quale ha sottolineato, nei suoi saluti, l’importanza della formazione culturale e della pratica sportiva per la crescita di individui equilibrati e sereni, e naturalmente i delegati dell’Unical per lo sport Giuseppe Pellegrino e Giuseppe Piero Guido che ha moderato i lavori. Quest’ultimo, in particolare, dopo aver elencato i vantaggi che la carriera duale offre agli studenti-atleti, ha poi presentato gli studenti ammessi per l’anno accademico 2022 – 2023: Quintiliano Bonofiglio (calciatore di proprietà del Cosenza, ora in prestito al Castrovillari), la pallanuotista Francesca Greco (Aqa Cosenza, Serie A2 femminile), Maria Quercia (giovane atleta di karate), Giuseppe Perciaccante e Roberta Troiano (promesse dell’equitazione). A loro l’in bocca al lupo speciale degli studenti già iscritti per il secondo anno: il campionissimo di tuffi e in veste di testimonial del programma Giovanni Tocci – alla vigilia dei campionati italiani di categoria di Trieste -, la vice campionessa italiana di danza sportiva Giorgia Gloria Fontana, il karateka Giuseppe Franco, la tiratrice azzurra Valentina Panza.

A sottolineare la bontà del programma anche il presidente CIP Calabria Antonello Scagliola, la delegata provinciale CONI Cosenza Francesca Stancati, in rappresentanza di tutto il Coni regionale, il segretario del Comitato Regionale di Sport e Salute Walter Malacrino e gli interventi di Massimiliano Brocchi (Istituto di Alta Formazione Roberto Lombardi, FIT), Joe Lappano (Membro del Consiglio Nazionale della FIT), Irene Parise (referente “sport” dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Valentini-Majorana” di Castrolibero).

A supporto degli studenti atleti iscritti alla Dual Career scenderanno in campo, come illustrato dai rispettivi amministratori Giuseppe Piero Guido e Erika Cione, anche due spin-off Unical: Somos s.r.l., con le sue più celebri declinazioni (Smart Campus e WeaReun) e Galascreen.

IL MASTER

A seguire è stato presentato il Master di I Livello in SPORTS ANALYTICS – Valutazione ed ottimizzazione delle prestazioni sportive, diretto da Erika Cione (dipartimento proponente DEMACS, diretto da Gianluigi Greco. Nel Consiglio scientifico: Giancarlo Fortino, Gianluigi Greco, Giuseppe Piero Guido, Giuseppe Pellegrino, Francesco Valentini, Roberto Cannataro).

Il Master nasce dall’esigenza di formare professionisti capaci di valutare le prestazioni sportive ed ottimizzarle con approccio multidisciplinare, spaziando dalla supplementazione e l’integrazione di nutrienti all’intelligenza artificiale, intendendo anche colmare l’assenza a livello regionale, nazionale ed anche internazionale, di percorsi formativi qualificati sulla tematica. Roberto Cannataro, membro del Consiglio Scientifico del Master ha così presentato i partner (Cosenza, Reggina, Callipo sport e Aqa Cosenza nuoto, solo per citarne alcuni) e le attività del percorso didattico che propone competenze specifiche sui metodi e sulle tecniche di valutazione dei parametri biochimici e fisiologici, sulle tecniche per la valutazione funzionale degli atleti, sugli approcci e sulle tecnologie innovativi per l’acquisizione dei dati relativi all’attività fisica, sui temi della nutrizione, dell’integrazione e dell’allenamento.

A margine dell’incontro gli interventi conclusivi di Carlo Piazzoli (in collegamento), direttore generale di International Soccer Accademy, Giovanni Giarmoleo (FITARCO Calabria), Mario Siciliano (FITRI Calabria), Giorgio Porro (CSI Calabria).