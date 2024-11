‘Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio’, Pierfranco Bruni dialoga con gli studenti del liceo Fermi di Cosenza

COSENZA – “Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio”: è il titolo dell’evento che si terrà martedì 12 novembre alle ore 11:30 all’aula Magna ‘A.Di Iuri’ plesso l’istituto scolastico Pezzullo di Via Popilia. Pierfranco Bruni dialogherà con gli studenti e le studentesse del liceo scientifico Fermi – Polo Tecnico Brutium Cosenza.

Chi è Pierfranco Bruni

Pierfranco Bruni è nato in Calabria. Archeologo direttore del Ministero Beni Culturali, presidente del Centro Studi “Grisi” e già componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all’estero. Nel 2024 Ospite d’onore per l’Italia per la poesia alla Fiera Internazionale di Francoforte e Rappresentante della cultura italiana alla Fiera del libro di Tunisi. Per il Ministero della Cultura è attualmente: presidente Commissione Capitale italiana città del Libro 2024; presidente Comitato Nazionale Celebrazioni centenario Manlio Sgalambro; segretario unico comunicazione del Comitato Nazionale Celebrazioni Eleonora Duse. È inoltre presidente nazionale del progetto “Undulna Eleonora Duse”, presidente e coordinatore scientifico del progetto “Giacomo Casanova 300”.

Ha pubblicato libri di poesia, racconti e romanzi. Si è occupato di letteratura del Novecento con libri su Pavese, Pirandello, Alvaro, Grisi, D’Annunzio, Carlo Levi, Quasimodo, Ungaretti, Cardarelli, Gatto, Penna, Vittorini e la linea narrativa e poetica novecentesca che tratteggia le eredità omeriche e le dimensioni del sacro.Ha scritto saggi sulle problematiche relative alla cultura poetica della Magna Grecia e, tra l’altro, un libro su Fabrizio De André e il Mediterraneo (“Il cantico del sognatore mediterraneo”, giunto alla terza edizione), nel quale campeggia un percorso sulle matrici letterarie dei cantautori italiani, ovvero sul rapporto tra linguaggio poetico e musica. Un tema che costituisce un modello di ricerca sul quale Bruni lavora da molti anni.