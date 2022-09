Eman e Bennato a Civita Nova RadicarSi: dall’8 all’11 settembre a Castrovillari

Grandi nomi per l’edizione completamente rinnovata del festival che veste a festa il centro storico, ma vere protagoniste sono le cinque rassegne, cuore della manifestazione

E’ tutto pronto per Civita Nova RadicarSi, il festival che da giovedì 8 a domenica 11 settembre punta tutto sulla valorizzazione del centro storico di Castrovillari attraverso spettacoli, enogastronomia, teatro, musica ed escursioni che, in quattro giorni, intendono rafforzare il valore identitario della città.

Cinque le rassegne in programma: Radicarsi vuole far rinnamorare cittadini e visitatori dei vicoli intrisi di storia e di tradizioni del passato, per mezzo del teatro e della musica jazz, moderna ed etno popolare; Utopie dell’abitare, invece, raccoglie l’area dedicata a dibattiti, laboratori, mostre, trash art e arte urbana per vivere esperienze dirette a contatto con il territorio; Escursioni, visite guidate, benessere animeranno il centro storico in orari differenti aprendosi alle esigenze di tutti, come le famiglie, gli over 65 e le persone con disabilità offrendo percorsi sensibili e guidati, di diversa durata, con i quali scoprire i punti d’interesse più significativi; Tesori di Calabria M.e.T. è, invece, la rassegna enogastronomica del festival che offrirà incontri sulle tipicità del territorio e percorsi di degustazione insieme al Mercato delle eccellenze del Territorio; Magiche presenze, infine, riguarda l’arte di strada e gli spettacoli che caratterizzano la kermesse, attribuendole un’aura incantata che conquista grandi e piccini.

Grandi nomi, poi, impreziosiscono Civita Nova RadicarSi: oltre al ritmo di Eugenio Bennato anche la musica di Eman nelle ultime giornate del festival. Pseudonimo di Emanuele Aceto, il cantante catanzarese ha riscosso enorme successo con i suoi singoli Amen, Il mio vizio, Giorno e notte e tanti altri, incidendo due album di cui l’ultimo nel 2019.

“Siamo orgogliosi di questa nuova edizione di Civita Nova RadicarSi – ha dichiarato l’assessore alla Bellezza Culturale e Urbana, Federica Tricarico – Quattro giorni che accenderanno i riflettori sul centro storico della nostra Castrovillari che per l’occasione indosserà il suo vestito migliore.

Quest’anno, infatti, abbiamo puntato sulla bellezza delle nostre radici, non limitandoci solo a valorizzarle: vogliamo rinnamorarcene e raccontarle, scoprirle ed abbellirle attraverso musica, spettacoli, gusto ed escursioni. Sarà, questa, un’edizione imperdibile”.