Erika Arena conquista la fascia di Miss Città di Dipignano

DIPIGNANO (CS) – Erika Arena, diciottenne reggina, conquista la fascia di Miss Città di Dipignano. Seconda classificata Noemi Carelli, con la fascia Miss Rocchetta Bellezza, terza classificata Marianna Carbone con la fascia Miss Be Much, Miss Quarta classificata Irene D’Andrea, Miss Quinta classificata Giada Tiliberto, Miss Sesta classificata Alessandra Sicilia. In giuria Gaetano Sorcale, Teresa Valente, Stefano Laoreti, Marco Cello, Sandro Mosca, Rosanna Brecchi, Alba Caputo, Giovanna Fuoco, e Claudio Adduci. “Sono molto emozionata e non me lo aspettavo, è stato un momento bellissimo.” – racconta Erika – “Ho appena finito gli studi classici nella mia città, e presto inizierò gli studi universitari. Mi sono iscritta al concorso con tanta allegria e fiduciosa di raggiungere grandi soddisfazioni, alle mie colleghe dico di non tirarsi indietro, poiché questa è certamente un’esperienza indimenticabile”.

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio continua così con le prossime selezioni del prestigioso concorso, nel segno della valorizzazione degli scenari naturali calabresi. “È un onore avere come madrina Martina questa sera.” – dichiarano gli agenti regionali – “Siamo felici ed orgogliosi di essere qui a Tessano e ringraziamo la nostra squadra, le aspiranti Miss e il pubblico, ma soprattutto chi ci ha permesso di organizzare il nostro evento per il terzo anno consecutivo, Paolo Aloe Presidente della Nuova Proloco APS e l’amministrazione comunale di Dipignano”. “Sto vivendo l’emozione di trovarmi dall’altra parte del palco, rivedo nelle tante ragazze le mie energie e sensazioni di allora.” – dichiara Martina Sambucini, Miss Italia 2020 – “Sono stata anche a Tropea qualche settimana fa e devo dire che la Calabria è una terra meravigliosa. Tra le cose che mi hanno colpito maggiormente, a livello umano, il calore e l’affetto della gente. Alle aspiranti Miss consiglio di vivere questi momenti con tranquillità e serenità, ma soprattutto dico loro di divertirsi, senza pensare che possano essere oggetto di pregiudizi”.

L’evento è stato condotto da Andrea De Iacovo e Linda Suriano, nella suggestiva Piazza San Francesco Saverio a Tessano. Non è mancato l’intrattenimento musicale, sulle note del tenore calabrese Salvatore Scornaienchi, e un importante momento di sposa dell’azienda internazionale Toi Spose, con la presenza di Stefano Laoreti, titolare dell’azienda, e di Lucia Gernone Rinaldi, che si occupa delle pubbliche relazioni.

“Qualcuno diceva che la bellezza salverà il mondo, e noi questa sera vogliamo farci promotori di questa idea.” – afferma Gaetano Sorcale, sindaco di Dipignano – “Ma adesso e qui intendiamo anche promuovere il territorio, come nel caso della manifestazione di stasera, ora è il momento di ripartire. Ai miei concittadini chiedo di partecipare alle iniziative che verranno, per una nuova primavera di Dipignano”. “Iniziative come queste sono fondamentali, specialmente dopo un periodo difficile come questo.” – commenta l’assessore Federico Veltri – “Costretti alla chiusura e alla lontananza per molto tempo, oggi siamo molto felici di poter riportare tanta gente in piazza e far rivivere tante emozioni. Mi aspetto che i cittadini reagiscano con la giusta attenzione, ma anche con la voglia di tornare finalmente a vivere”. “Questa serata chiude un ciclo,” – dichiara Paolo Aloe – “avevamo deciso di fare tre eventi calendarizzati, e dopo quello di Dipignano prima, Laurignano poi, il cerchio si chiude con Tessano stasera. La mia squadra lavora in sinergia con questa amministrazione comunale. In ultimo stiamo lavorando ad un grande progetto, l’apertura di un poliambulatorio a Dipignano”.

Prossimo appuntamento il 18 luglio 2021, con l’elezione di Miss Città di Piane Crati.