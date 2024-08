Fatti di musica: Irama accende Reggio, a lui il premio “Miglior Live dell’Anno”

Il ciclone Irama travolge Piazza Castello di Reggio Calabria con un concerto eccezionale, premiato nella sezione “Miglior Live dell’Anno” con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, oscar di Fatti di Musica 2024, 38° edizione dello storico Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna. Migliaia di fan, arrivati da tutta la regione, hanno invaso le vie adiacenti alla splendida piazza del Castello Aragonese già dal pomeriggio, per esplodere d’entusiasmo all’arrivo sull’imponente palcoscenico del loro idolo. In cento minuti di un live scandito da un ritmo incalzante e da continue ovazioni, sono arrivati tutti i successi di una discografia da record; una sequenza di hit che ha incantato tutto il pubblico, autentico immenso coro del concerto, da Ovunque Sarai a Tu no, fino all’ ultimo singolo Galassie. Poche parole, molta musica ed energia, fino ai bis finali accolti da boati e lacrime di gioia, tra mani alzate e luci dei telefonini.

Filippo Maria Fanti, questo il nome di battesimo di Irama, è stato accompagnato da una band scatenata di brillanti musicisti: Giulio Nenna, chitarra e pianoforte, Maurino Dell’Acqua, basso, Francesco Monti, voce e chitarra, Ernesto Lopez, batteria, Daniele Mona, percussioni, Fatimah Provillon, Ariane Diakite, Alice Tombola, cori.

Suggestiva la scenografia, con effetti luci e un grande ledwall a fare da sfondo, anche se è stato l’intero Castello a fare da spettacolare cornice. Non vi è dubbio, infatti, che questa Piazza sia un set straordinario, affascinante ed avvolgente, per concerti unici e indimenticabili .

“Piazza Castello di Reggio è molto bella ed accogliente – afferma il promoter – ma è anche faticosa da allestire e gestire. Trasformarla in un’arena concerti o teatro all’aperto, richiede la massima collaborazione del Comune e un grande sforzo organizzativo, per il quale ringrazio tutti i miei tecnici ed operai. Ringrazio infine il pubblico, che è sempre il vero protagonista e mi auguro sia così numeroso anche il 9 agosto per il live spettacolare di Gabry Ponte, altro appuntamento del mio Festival 2024 in Piazza Castello!”

Fatti di Musica è Festival storicizzatoincluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 – Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria.

I PROSSIMI LIVE

Cresce l’attesa, intanto, per il live del 9 agosto di Gabry Ponte, il re della dance mondiale che festeggia 25 anni di successi, tra effetti speciali e pirotecnici, firmati appositamente per questo live reggino dalla Artech FX, azienda specializzata in effetti speciali. L’ex leader degli Eiffel 65, tornato dal vivo con un ennesimo grandioso successo mondiale, trasformerà Piazza Castello in una immensa discoteca. L’onda musicale di Fatti di Musica 2024, oltre a Reggio, toccherà altre location splendide: 5 e 8 agosto Isola Capo Rizzuto e Le Castella con Ron e Dargen D’Amico, nel quadro della rassegna comunale Isola Summer; 13 agosto Mesoraca con Max Gazzè e la Calabria Orchestra per la Festa del SS: Ecce Homo; 15 agosto Montalto Uffugo con Ron, concerto a cura del Comune; 16 agosto Nello Daniele a Marina di Gioiosa e 22 agosto Paolo Belli e la sua Big Band a Locri per la Città Metropolitana, tutti ad ingresso libero . Tra i vari eventi, una menzione speciale la meritano il live di Sergio Cammariere, che con la sua band sarà l’ 11 agosto nel Borgo Antico di Santa Severina (Kr), uno dei borghi più belli d’Italia, davanti alle mura del Castello Normanno (che si potrà visitare con il biglietto del concerto), con la collaborazione del Comune e il live della Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore del 12 agosto al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme che si riapre al pubblico, evento predisposto da Ama Calabria.

La prevendita degli eventi a biglietti prosegue su www.ticketone.it e nei punti Ticketone. Informazioni allo 0968441888 www.ruggeropegna.it, in tutte le pagine social di artisti e festival, nel sito di informazione turistica Calabria Straordinaria.