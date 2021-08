Fatti di musica, stasera a Reggio Calabria Francesca Michielin

REGGIO CALABRIA – Continua il successo di Fatti di Musica 2021, lo storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, l’oscar del live che da 35 anni presenta e premia alcuni dei migliori live d’autore con il Riccio d’Argento dell’orafo calabrese Gerardo Sacco.

IN PIAZZA CASTELLO DI REGGIO CALABRIA ARRIVA FRANCESCA MICHIELIN CON LA SUA BAND

Dopo i successi dei live di Barreca (Premio Migliore Nuova Proposta), Remo Anzovino (Premio Musica e Cinema), Giovanni Allevi (Premio per il Successo Internazionale), Valerio Lundini (Premio Personaggio Televisivo dell’Anno), Aka7even (Premio Rivelazione), Subsonica (Premio Migliori Band Italiane), Aiello (Miglior Album di Musica d’Autore dell’anno), questa è la sera di Francesca Michielin con la sua band, per l’unico concerto in Calabria del suo live “Fuori dagli spazi” nella splendida Piazza del Castello Aragonese di Reggio.

La ventiseienne cantante e compositrice di Bassano del Grappa, che riceverà il Riccio d’Argento della sezione riservata alle “Migliori Cantanti Italiane”, eseguirà tutti i suoi successi, a cominciare da “Chiamami per nome” presentato insieme a Fedez all’ultimo Sanremo. Sono numerosi i duetti e le collaborazioni con altri big della musica italiana, dai Maneskin ai Coma Cose, da Fabri Fibra a Samuel dei Subsonica, con cui ha inciso “Cinema”, una delle hit del 2021.

I biglietti per il concerto di questa sera (inizio ore 21.45), sono in vendita nel circuito Ticketone. La biglietteria del Castello aprirà alle ore 18.30, mentre l’ingresso è previsto dalle ore 20.00.

“Fatti di Musica, con il suo format unico e originale di oscar del live d’autore, è da 35 anni la storia dei grandi live nazionali e internazionali in Calabria, con numeri record di pubblico ed eventi veri. I luoghi scelti per questa edizione del festival, nel rispetto della tradizione che vuole come location alcuni dei posti più belli e accoglienti, dal Teatro dei Ruderi di Cirella con vista mozzafiato sul Tirreno, all’Arena dello Stretto di Reggio con la Sicilia sullo sfondo, fino allo spettacolare scenario del Castello Aragonese – ha sottolineato Pegna – sono sempre lo spettacolo nello spettacolo, vere cartoline e spot del patrimonio paesaggistico e culturale della regione. Un grazie speciale al numeroso pubblico sempre composto e festoso. C’era voglia di rivivere le emozioni dei grandi live e gli eventi proposti, tra i più attuali e attesi, hanno intercettato in particolare le preferenze del pubblico più giovane, stupendo tutti per l’incredibile successo!”.

A DICEMBRE IL KOLOSSAL “LA DIVINA COMMEDIA”

Per Fatti di Musica, l’oscar del live d’autore che si fregia del Patrocinio di Assomusica e della prestigiosa media partnership di Rai Radio Tutta Italiana, un’altra grande edizione che si concluderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con tre matinèe per le scuole e tre serali dell’ Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’ Anno Dantesco 2021.

Gli eventi reggini di Fatti di Musica fanno parte anche del programma dell’ Estate Reggina 2021 e sono realizzati con il contributo e la collaborazione del Comune di Reggio e della Città Metropolitana. Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social, mail info@ruggeropegna.it.