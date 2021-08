Francesca Tiziana Russo è Miss Eleganza Calabria. E’ la prima pre-finalista regionale di Miss Italia

PALMI (Rc) – Francesca Tiziana Russo, diciannovenne reggina, vince la fascia di Miss Eleganza Calabria e rappresenterà così la Calabria accedendo alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Seconda classificata Martina Salvatore, terza classificata Martina De Lorenzo.

“Sono emozionatissima, mi tremano le gambe e non riesco a crederci” – racconta Francesca – “Nella vita studio Economia e gestione dei beni culturali dello spettacolo all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Non vedo l’ora di continuare a divertirmi con le tante amicizie che sto portando con me, e alle ragazze più timorose consiglio di guardare sempre avanti, perché in qualche modo le aiuterà a viverla meglio”.

L’evento è stato ulteriormente impreziosito dalle note dei talenti canori calabresi Claudia Dito e Mariarita Ficarra, dal corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, con la presenza come madrina dell’evento Myriam Melluso, già Miss Eleganza Calabria, Miss Linkem e Miss Social, titoli tutti vinti nel 2019. Presenti anche Chiara Cipri Miss Magna Grecia Calabria 2018 e Ilaria Pedone Miss Cinema Calabria 2108.

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio ha dunque dato il via alla prima selezione regionale di Miss Italia Calabria 2021, nella prestigiosa ed esclusiva cornice della Temptation’s Gallery a Palmi, l’Atelier Sposa più grande d’Italia.

“Ringraziamo la famiglia Ventrice per averci ospitati in questa splendida location.” – commentano gli agenti regionali – “Ci siamo emozionati per come hanno presentato il loro staff, che più che staff è una vera e propria famiglia, e questa secondo noi è la loro forza. Ringraziamo anche Andrea Cogliandro Eventi per la collaborazione in esclusiva per Reggio Calabria e provincia, grazie anche al corpo di ballo, e alle ragazze diciamo di non demordere, perché una battaglia si può perdere, ma allo stesso tempo si possono aprire nuove strade”. “È una serata che abbiamo fortemente voluto, anche perché Miss Italia per tutti noi è simbolo di grande bellezza, che a sua volta si sposa con moda ed eleganza.” – dichiara Alberto Ventrice, titolare Temptation’s Gallery – “La bellezza della donna è identificata anche nel modo di vestire e nel portamento, e questo è ciò che crea un filo conduttore tra la realtà del concorso e la Temptation’s Gallery. Infine abbiamo scelto la Miss Martina Salvatore come testimonial del nostro atelier”.

Prossimo appuntamento lunedì 2 agosto ad Acri con l’elezione di Miss La Vecchia Noce.