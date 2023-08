Gianni Morandi, Ferragosto in Calabria alla vigilia del concerto a Le Castella

CROTONE – «Buon Ferragosto» e poi l’hashtag #calabria. E’ il saluto, con poche e semplici parole, con cui Gianni Morandi fa sapere ai suoi fan di trascorrere il martedì ferragostano nella nostra Regione. Un post e poi una storia su Instagram («Che bel tramonto, incredibile, fantastico, una meraviglia, incantevole!») per il cantante di Monghidoro, l’eterno ragazzo della canzone italiana, alla vigilia dell’attesissimo concerto in programma mercoledì 16 agosto all’Arena del Mare – Porto turistico di Le Castella (KR) dalle ore 2130 (biglietti ancora disponibili su ticketone.it).

Da settimane in giro per l’Italia e il Mediterraneo (solo pochi giorni fa era a Malta) per il suo GO GIANNI GO! Estate 2023, Morandi si concede quindi qualche ora di relax in Calabria, il caffè al bar e la passeggiata in spiaggia al calar del sole, prima dell’unica tappa calabrese del tour estivo in cui riproporrà le più belle e amate canzoni del suo sconfinato repertorio: dai grandi classici ai brani dell’ultimo album “Evviva“, passando per le recenti collaborazioni con Jovanotti – fra cui il brano “Apri tutte le porte“, terzo classificato a Sanremo 2022.

Sul palco con Morandi ad intonare i suoi più grandi successi di ieri e di oggi ci saranno tredici musicisti. Le premesse per un concerto da ricordare – fra i più attesi dell’estate 2023 calabrese – ci sono tutte. Comprese l’inconfondibile voce, la verve, l’allegria e l’energia del cantante emiliano.

Lo spettacolo di Morandi, organizzato da GF Entertainment con il Patrocinio del Comune di Isola Capo Rizzuto, è inserito nel cartellone del “Ti porto a Le Castella – Festival 23”.

A. M.

(In alto foto Instagram dell’artista)