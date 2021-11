Giulia e Paola Michelini a Morano Calabro per lo spettacolo di punta della stagione Teatromusica

MORANO CALABRO (CS) – Dopo la comicità di Ciro Giustiniani e l’omaggio dell’Orchestra di Fiati al maestro Ennio Morricone, continua la stagione Teatromusica di Morano Calabro con un altro attesissimo appuntamento.

Cuore della prima parte della rassegna organizzata dalla compagnia “Allegra Ribalta” è, infatti, “Alza la voce”, lo spettacolo di e con Paola e Giulia Michelini per la regia di Paolo Civati che andrà in scena domenica 5 dicembre alle ore 18 presso l’Auditorium “M. Troisi”.

Un tentativo di parlare del femminile e della sua natura, che sfugge a qualsiasi definizione. Si può racchiudere in queste parole il senso dello spettacolo delle due sorelle che prende spunto da un fatto reale – l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina – ed utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi legati al femminile oggi, attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza. “Alza la voce” racconta un confronto ironico e surreale, procedendo per analogie, per sfumature emotive, visive e sonore.

In continuità con il filone comico partenopeo di cui Morano, grazie a questa rassegna, ne fa da capitale calabrese, l’appuntamento con la celebre Rosy Abate della tv non si sente estraneo al contesto ma ne diventa, anzi, lo spettacolo di punta.

Altri due, infine, saranno gli appuntamenti della stagione la cui prima parte si concluderà entro la fine dell’anno ma che per il 2022 ha in serbo numerose sorprese in occasione dei 30 anni dell’Allegra Ribalta.

Per info e Prenotazioni: 3453160095; 3505112174; 3248217507 – Prevendite: Dany Music, Via Mazzini 57, Castrovillari; Ou randez vous, Via Maddalena 6, Morano Calabro – Ticket online: DIY Do It Yourself https://www.diyticket.it/events/Teatro/6340/giulia-michelini

Per assistenza alla vendita online è possibile chiamare il call-center gratuito di DIY 06 04 06 contattabile anche tramite Whatsapp