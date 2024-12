Graduation Day IG: all’Unical la festa dei laureati magistrali in Ingegneria Gestionale unisce passato, presente e futuro

Si è svolta allo University Cub dell’Unical la seconda edizione del Graduation Day del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, evento unico nel suo genere ispirato alle tradizioni dei campus americani. Nel corso della manifestazione il corpo docente ha consegnato le pergamene di laurea ai nuovi Ingegneri Gestionali ai quali è stata anche aperta la porta d’ingresso all’associazione IG Alumni che racchiude tutti i laureati in ingegneria gestionale dell’Unical. Anche questo rappresenta una sorta di unicum in quanto riesce a mettere in correlazione diretta i nuovi ingegneri con una rete di colleghi già affermati nel mondo del lavoro. Un passaggio certamente non secondario per chi si affaccia dopo i banchi dell’università al complesso mondo del lavoro. Nel corso della manifestazione molti ingegneri senior hanno portato la loro testimonianza confermando di fatto la bontà di un progetto visionario che nel corso degli anni sta riscuotendo sempre più consensi e viene guardato come una best practice da replicare. “Non è un caso che questa seconda edizione coincida con l’Assemblea Annuale dell’Associazione IG Alumni, che conta oltre 250 membri provenienti da anni di corsi precedenti – dice Vicenzo Straffalaci, vicepresidente dell’IG Alumni – Dando il benvenuto nell’Associazione, gli IG senior mettono a disposizione dei neo ingegneri le competenze ma soprattutto le esperienze e la rete di contatti che l’Associazione vanta”.Il Graduation Day non è solo una celebrazione del traguardo raggiunto, ma simboleggia il legame indissolubile tra passato e futuro, unendo idealmente tutti i laureati sotto il vessillo dell’essere ingegneri gestionali UNICAL. Lo conferma Giusy Ambrogio, Coordinatrice del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale dell’Unical, che spiega: “il Corso di Studi è solito promuovere momenti di incontro con gli studenti. Con il Graduation Day vogliamo ancora di più rimarcare il senso di appartenenza alla nostra grande famiglia, consegnando personalmente la pergamena di laurea”.Il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, tra i primi fondati in Italia e uno dei più numerosi del Campus di Arcavacata, si distingue per il suo costante aggiornamento e attenzione alle esigenze del mondo del lavoro. Ogni anno forma circa 100 ingegneri, con un tasso di occupazione che supera quello nazionale. Secondo il rapporto Almalaurea 2024, il 92,5% dei laureati trova lavoro entro un anno, contro il 91,8% della media italiana. Questa percentuale cresce fino al 98,2% a tre anni dalla laurea, superando di gran lunga la media nazionale del 94,4%.