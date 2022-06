I Kings of Convenience in Sila si esibiranno sul palco del Be Alternative Festival

SPEZZANO SILA (CS) – Entra nel vivo della sua tredicesima edizione il Be Alternative Festival, kermesse promossa dall’Associazione Be Alternative e punto di riferimento a Sud nella mappa dei più importanti eventi live open-air dedicati alla scena musicale contemporanea. Un festival generazionale diventato negli anni un appuntamento di calibro nazionale per la musica dal vivo in Calabria e la valorizzazione in chiave turistico-culturale del territorio di riferimento. Un evento imperdibile per il Meridione, che rinnova anno dopo anno la sua formula vincente: quella di essere un festival fortemente evocativo che attraverso un percorso itinerante punta a portare la musica dal vivo nei luoghi più suggestivi del territorio, costruendo veri e propri itinerari fra arte, natura, scoperta dei luoghi.

Apertura prevista venerdì 8 luglio in Piazza XV Marzo, nel cuore del Centro Storico di Cosenza, con l’unica tappa calabrese di Ariete e al suo “Specchio tour”. La cantautrice romana arriva per la prima volta nella città dei bruzi dopo un anno intenso di piena consacrazione musicale attraverso un album in cui la Generazione Z, si riconosce e rispecchia: un viaggio introspettivo in musica sincero, semplice, schietto.

Venerdì 22 Luglio Il castello canta Battisti, evento multidisciplinare organizzato in co-produzione con l’Associazione EmmeKappa.

In cartellone l’esibizione del progetto LATO B – il Canzoniere di Lucio Battisti con Leo Pari, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Lino Gitto (the winstons Dellera,) che si terrà nel giardino del Castello Svevo di Cosenza, mentre nelle sale antistanti ci sarà una mostra d’illustrazioni in collaborazione con la community Cromosomi e ad una estemporanea d’arte, entrambe incentrate ed ispirate dalla musica ed i testi di Lucio Battisti.

Toccherà il giorno successivo a Luca Ravenna il 23 luglio accendere lo stesso palco. L’artista milanese porterà dal vivo il suo spettacolo: 568 Comedy Live Show, un concentrato di stand up comedy irriverente e acutissimo.

Be Alternative Festival proseguirà la sua programmazione nei centocinquantamila ettari di ricchezze naturali uniche nel loro genere: l’altopiano della Sila.

Domenica 17 Luglio: esperienza unica in collaborazione con Ferrovie della Calabria e con il supporto dell’Associazione Ferrovie in Calabria, a bordo del Treno della Sila, un viaggio da Moccone a San Nicola Silvana Mansio passando per Camigliatello Silano a bordo di uno storico treno a vapore degli inizi del secolo scorso, un’esperienza straordinaria che consentirà al pubblico di ammirare alcuni dei più bei paesaggi dell’altopiano silano e che si concluderà con il concerto del trio folk svedese CRYING DAY CARE CHOIR che si terrà prima della ripartenza del treno presso la Stazione di San Nicola di Silvana Mansio.

Il 24 luglio, Concerto tra i Giganti: appuntamento promosso da Be Alternative Festival in collaborazione con FAI che si terrà presso la Riserva dei Giganti della Sila e prevede la visita guidata alla riserva ed il concerto delle Tarab Ensemble, trio di world music di voci e percussioni tutto al femminile e l’esibizione di circolar music-body percussion di Yosonu .

Il 31 luglio in arrivo un evento unico in programma sulle rive del Lago Cecita, a Camigliatello Silano (CS), in una splendida venue completamente immersa nella natura in località San Lorenzo, a pochi metri di distanza dal centro visite Cupone del Parco Nazionale della Sila, nei pressi della chiesetta di San Lorenzo.

Al tramonto sul palco saliranno i Kings Of Convenience, che dopo un lungo silenzio musicale sono tornati nel 2021 a regalare al loro appassionato pubblico un nuovo incredibile album, “Peace or Love”, su etichetta Polydor Records, che dimostra come la band sappia ancora emozionare con i suoi testi e la sua musica. Le melodie acustiche sono accompagnate dal violino e dal caratteristico approccio a due voci della coppia, che crea un suono sottile, raffinato ed evocativo. Un grande ritorno ed un nuovo capitolo per il duo norvegese formato da Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe. Padri del new acoustic movement, pionieri di una nuova ondata di musica intima ed acustica, “fautori di un soft-pop d’atmosfera per lenire l’anima” (Billboard), definiti all’esordio dal Guardian come una confluenza deliziosamente malinconica di Simon and Garfunkel, Nick Drake, Astrud Gilberto e Pet Shop Boys, i Kings Of Convenience hanno conquistato e incantato il mondo intero con i loro dischi e raggiunto le vette delle classifiche con indimenticabili canzoni sofisticate e delicate come “Misread”, “I’d Rather Dance With You” e “Mrs. Cold”.

In apertura Indian Wells e di Al The Coordinator.

Previste in questo appuntamento per il pubblico la possibilità di godere di itinerari naturalistici di assoluta bellezza all’interno del Parco Nazionale della Sila: visitare il giardino geologico, l’orto botanico, il Museo del Lupo e il Museo dell’Albero, i recinti faunistici, senza dimenticare i percorsi eno-gastronomici rigorosamente a km 0 all’interno dell’area food promossa da Gal Sila.

Ultimo appuntamento previsto fra gli splendidi scenari della Sila è in calendario per domenica 7 agosto con un concerto a sorpresa in una location secret ma fortemente suggestiva, che sarà svelato sui canali social del festival nella seconda metà del mese di Giugno.

Come di consueto Be Alternative Festival chiuderà la sua 13° edizione nel Centro Storico di Cosenza nel mese di Settembre con appuntamenti live che saranno annunciati nei prossimi giorni.

dal 8 Luglio al 8 Settembre tra Cosenza e il Parco Nazionale della Sila

www.blteventi.it

www.facebook.com/ bealternativefestival