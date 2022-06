Il 5 giugno l’evento alla riscoperta di Villa Margherita, il più antico giardino pubblico

CATANZARO – Domenica 5 giugno, l’associazione Calabria Contatto propone l’evento dal titolo “Villa Margherita: natura, arte e storia nel cuore antico di Catanzaro”, un’altra iniziativa collegata al tema della quarta edizione del concorso letterario “Calabria in versi” il cui tema, per questa quarta edizione, è “Calabria: natura e paesaggio, sublime bellezza”. Dopo l’iniziativa svolta con successo nel mese di aprile appena trascorso e sempre collegata al concorso letterario, che ha visto protagonisti il Parco della Biodiversità Mediterranea e il MUSMI, questa volta si è scelto, come luogo di riferimento, il più antico giardino pubblico della città di Catanzaro: Villa Margherita.

Nel corso dell’iniziativa di domenica 5 giugno, lo storico parco sarà teatro di un evento che per la prima volta metterà in luce le sue peculiarità non solo storico-culturali, ma anche naturalistiche. Infatti, l’iniziativa prevede una visita guidata svolta contemporaneamente da una guida turistica e da una guida ambientale certificate che, nel corso di una passeggiata nel lussureggiante giardino panoramico, spiegheranno la sua storia e le caratteristiche delle piante che lo abbelliscono.

Non può mancare anche una visita al MARCH – Museo Archeologico e Numismatico Provinciale che, situato proprio all’interno di Villa Margherita, custodisce preziose tracce di un arco temporale che va dalla preistoria all’alto medioevo, passando per l’età greca e quella romana, alle quali si aggiunge una straordinaria collezione di monete antiche. Per informazioni, consultare il sito dell’associazione: www.calabriacontatto.it

PROGRAMMA Ore 10.00: Ritrovo davanti all’ingresso di Villa Margherita e accoglienza Ore 10.15: Inizio visita guidata all’interno del parco Ore 12.00: Visita al MARCH – Museo Archeologico e Numismatico Provinciale Ore 12.30: Conclusione iniziativa e saluti.