Il cantante lametino Raffaele ad Amici 2020

COSENZA – Si chiama Raffaele, vuole cantare e, come dice nel presentarlo Maria De Filippi, «ha 20 anni e vive con la sua famiglia in Calabria. Ha dovuto convincere il padre che la musica è quello che vuole fare. Non si sente legato alle cose materiali. Su Amici dice: “Penso di meritarmelo!”.»

Per Raffaele, che di cognome fa Renda, non si tratta del battesimo televisivo. Nel 2017 infatti era fra i 12 concorrenti del talent di Rai1 “Sanremo Young”, dove è arrivato sino in finale e si è aggiudicato il secondo posto.

Qui il video della conquista del banco grazie ai sì di Anna Pettinelli e di Arisa, nella puntata della formazione della classe (14 novembre 2020):