Il flipbook degli studenti del “Palma” racconta il Castello Ducale: un viaggio tra cultura e comunicazione

By

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – È pronto il flipbook che racconta il Castello Ducale attraverso immagini, interviste e approfondimenti sulle figure professionali coinvolte nella sua promozione. Il prodotto – consultabile al seguente link: https://flipbookpdf.net/web/site/4339cec815addf7de30d56ac6a43eea5dab39685202410.pdf.html – è stato realizzato dagli studenti della ex classe 3 A dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’IIS L. Palma ITI ITG Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano a conclusione di un progetto innovativo che ha messo al centro la valorizzazione del patrimonio culturale locale e l’orientamento professionale. Guidati dai docenti di discipline grafiche e dal tutor per l’orientamento, con il supporto di tutti i docenti del consiglio di classe e d’intesa con il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico, nell’ambito dei moduli di didattica orientativa avviati al termine dello scorso anno scolastico, gli studenti hanno intrapreso un percorso, protrattosi per alcuni mesi, alla scoperta dell’antico maniero, simbolo del territorio e patrimonio di inestimabile valore.

Cuore del progetto l’intervista ai protagonisti impegnati nella valorizzazione del Castello: il dott. Francesco Leonino dell’Associazione White Castle, promotore di iniziative culturali; la dott.ssa Agata Febbraro, Direttrice del Castello Ducale, responsabile della gestione e organizzazione di eventi; la dott.ssa Adele Gallo, Guida turistica, esperta nell’accoglienza e nella narrazione; il dott. Fausto Morini, Graphic designer, professionista della comunicazione visiva. Nel corso della giornata dedicata agli incontri, accompagnati dalle prof.sse Rossella Molinari, Caterina Morano e Brunella Palagano, gli studenti si erano suddivisi i compiti: chi si era occupato delle interviste, chi delle riprese video, chi della trascrizione delle risposte e chi della realizzazione grafica. Un autentico lavoro di squadra che, quale compito di realtà, ha dato vita a un flipbook ricco di contenuti e informazioni che non solo raccontano il Castello Ducale, ma lo promuovono come luogo di storia, cultura e turismo attraverso le voci degli intervistati.

Gli studenti hanno approfondito i percorsi di studio, le competenze richieste e le strategie per promuovere il patrimonio e gestire il turismo soprattutto dal punto di vista della comunicazione grafica. Un’attenzione particolare è stata infatti riservata alla figura del graphic designer, professione direttamente collegata al loro percorso di studi, stimolando una riflessione sulle opportunità future. L’iniziativa, che ha coniugato la didattica con il mondo del lavoro e la valorizzazione dei beni culturali, ha rappresentato un eccellente esempio di sinergia tra scuola e territorio, dando vita a un’esperienza formativa che ha fornito agli studenti strumenti concreti per orientarsi nel settore delle professioni, sensibilizzandoli anche sull’importanza del patrimonio storico e culturale locale.

Il flipbook, ora completato, è pronto per essere utilizzato come strumento di promozione e come testimonianza concreta delle competenze acquisite dagli studenti.