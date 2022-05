Il lametino Luigi Strangis in finale ad Amici

Nel corso della semifinale del popolarissimo talent show “Amici”, Luigi Strangis, cantante e polistrumentista 20enne di Lamezia Terme (Cz), ha staccato il biglietto per la finale, conquistando la terza maglia su cinque a disposizione.

La serata conclusiva che decreterà il vincitore di questa edizione andrà in onda eccezionalmente domenica 15 maggio, per evitare sfide di auditel con l’attesissimo Grand Final dell’Eurovision Song Contest sabato 14. A Strangis, inserito nel team Rudy Zerbi – Alessandra Celentano di sicuro non mancheranno tutto il supporto ed il tifo della sua Lamezia e della Calabria intera. «Grazie a tutti. Grazie mamma, grazie papà», queste le prime parole del neo finalista dopo aver stretto fra le mani l’ambita felpa della finale.

Gli altri finalisti sono i cantanti Sissi, Alex e Alberto e i ballerini Michele e Serena.