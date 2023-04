Il nuovo viaggio di Aiello, in uscita l’album “Romantico”

COSENZA – Dopo l’uscita del singolo “Aspettiamo mattina” sono stati annunciati il titolo e la data di uscita del nuovo progetto discografico di Aiello: “ROMANTICO”, fuori il 26 maggio e in pre-order al link https://columbia.lnk.to/ROMANTICO.

ROMANTICO (in uscita per Columbia Records/Sony Music Italy) è un disco POP, diretto, pieno di poesia e di vita vissuta: incontri, viaggi, cambiamenti. E poi sesso, cibo, mare, elementi distintivi e caratterizzanti nella poetica del cantautore.

Un periodo ricco di novità per l’artista che il 1° maggio sarà a Roma sul palco di Piazza San Giovanni e da giugno torna live con ROMANTICO TOUR, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

AIELLO nei concerti ci ha abituato a grandi performance, capaci di emozionare e mantenere sempre alta l’attenzione e l’empatia con il pubblico. Porterà sul palco le nuove canzoni e i suoi grandi successi, da “ARSENICO” a “VIENIMI A BALLARE”.

Queste le prime date di ROMANTICO TOUR:

17 GIUGNO – CENTURIPE (EN), FESTIVAL DEI CALANCHI

1 LUGLIO – NAPOLI, PALAZZO REALE

29 LUGLIO – MONTESILVANO (PE), TEATRO DEL MARE

19 AGOSTO – DIAMANTE (CS), ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA

Cosentino di nascita, romano di adozione, AIELLO fa della “contaminazione di generi” la sua cifra stilistica, creando uno stile unico caratterizzato dal suo timbro vocale originale e distintivo e dalla sua scrittura emotiva e sensuale.

Cresciuto a “pane e soul”, ha da sempre spaziato dall’indie al pop cantautorale, passando per l’RnB. Si è fatto conoscere negli ultimi anni grazie ad alcuni singoli di successo come “Arsenico”, “La mia ultima storia”, “Vienimi a ballare”, “Che canzone siamo”, che gli sono valsi dischi d’oro e di platino. Appartiene all’album di esordio “Ex Voto”, la canzone “Festa” candidata nel 2020 alla cinquina della 65° edizione del David di Donatello. Nel 2021 AIELLO partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano “Ora”, disco d’oro. Nell’aprile 2022 pubblica “Paradiso”, il singolo che accompagna il suo tour di successo nei principali club in giro per l’Italia. Nel dicembre 2022 un nuovo brano “Domani Torno”.