Il Sistema Bibliotecario Vibonese celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 2021

VIBO VALENTIA – Venerdì 23 aprile 2021, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, il Sistema Bibliotecario Vibonese attraverso il suo progetto “Tutti uguali, tutti diversi con la lettura” propone un pomeriggio di eventi online dedicati a grandi e piccini.

IL PROGRAMMA

-Dalle 17.30 su Google Meet, come ogni venerdì, si terranno “Le letture del venerdì”, attività di lettura ad alta voce per bambini dai 6 mesi molto seguita ed apprezzata; nel corso degli appuntamenti di lettura i più piccoli hanno la possibilità di trascorrere un’ora in compagnia (seppur a distanza) dei loro coetanei, di ascoltare una storia e di iniziare a scoprire l’affascinante universo del libro e della lettura.

Per partecipare, e ricevere il link per collegarsi, è sufficiente inviare una mail di adesione a leggimivv@gmail.com.

– Dlle 19.00, poi, in DIRETTA su www.facebook.com/leggimivv, “PERCHE’ leggere fin da piccoli. Alla scoperta del Programma Nati per Leggere”, nuovo appuntamento del ciclo di incontri con esperti che “Tutti uguali, tutti diversi con la lettura” ha deciso di dedicare ai genitori, alle mamme e ai papà di oggi e di domani, e più in generale agli operatori dell’infanzia per parlare di genitorialità, dei benefici della lettura nella Prima infanzia e di educazione alla lettura precoce. Nel corso dell’incontro di questo venerdì saranno approfonditi gli elementi fondanti e gli obiettivi di “Nati per Leggere”, Programma nazionale di promozione della lettura in età precoce; grazie ai contributi di Domenico Capomolla (Pediatra – Referente ACP NpL Calabria), Antonella Provenzano (Referente CSB Sud) e Tiziana Scarcella (Referente regionale AIB NpL) si andranno a scoprire l’importanza del ruolo del pediatra di famiglia nell’avvicinare i bambini al libro, quali e quanti benefici la lettura possa apportare nello sviluppo cognitivo ed emotivo dei più piccoli , e quale sia il ruolo delle biblioteche e dei bibliotecari all’interno della rete di Nati per Leggere.