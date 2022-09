Women, Jazz & Wine: stasera a Bisignano il concerto di Nicky Nicolai con Stefano Di Battista (Video)

Il grande jazz internazionale del Peperoncino Jazz Festival e gli ottimi vini delle aziende del Consorzio Terre di Cosenza DOP sono gli ingredienti di “Women, Jazz & Wine”, evento che dallo scorso 28 agosto sta portando jazzofili ed enofili calabresi, ma anche i tanti turisti in vacanza in Calabria amanti della buona musica e dell’enogastronomia di qualità, alla scoperta delle più belle cantine del Cosentino, trasformate, per l’occasione, in location esclusive per ascoltare le meravigliose voci delle signore del jazz all’ora del tramonto.

Nato da un’idea di Sergio Gimigliano (direttore artistico della rassegna itinerante nelle più belle località calabresi che quest’anno, alla sua XXI edizione, con i suoi 55 concerti in cartellone, ha fatto tappa in 30 comuni della regione) e Demetrio Stancati (presidente del consorzio istituito per la tutela, valorizzazione e promozione dei vini DOP del Cosentino) e coordinato dal direttore tecnico di Terre di Cosenza Gennaro Convertini, l’evento itinerante nelle aziende vitivinicole del territorio si è strutturato in cinque appuntamenti, in ciascuno dei quali sono stati in degustazione i vini prodotti da quattordici aziende facenti parte del Consorzio (Colacino, Ferrocinto, Giraldi & Giraldi, La Matina, La peschiera, Le Conche, Masseria Falvo, Poderi Marini, Serracavallo, Serragiumenta, Spadafora, Tenute Celimarro, Tenute Paese e Terre di Balbia).

Dopo i sold out e i grandi riscontri della critica ottenuti dalle esibizioni di Sarah Jane Olog, Elisa Brown e Joyce Youille, svoltisi, rispettivamente, presso l’azienda agricole Le Conche, nella cantina Terre di Balbia e nel Castello di Serragiumenta, “Women, Jazz & Wine” si prepara al gran finale con le ultime due attesissime tappe in programma oggi (giovedì 8 settembre) e domani (venerdì 9 settembre), le quali si struttureranno secondo il seguente programma: si inizierà alle ore 17 con la visita alla cantina, cui seguiranno il trekking tra le vigne e la degustazione dei vini prodotti dall’azienda ospitante l’evento, con analisi sensoriale a cura del direttore tecnico Convertini; alle ore 19, poi, salirà sul palco l’artista ospite della serata e, dopo il concerto, la serata si concluderà con la degustazione dei vini delle 14 aziende aderenti al progetto in abbinamento ai prodotti tipici a chilometro zero.

Questa sera a Bisignano nella splendida Cantina Serracavallo (azienda agricola di proprietà di Demetrio Stancati che si estende per 55 ettari, di cui 30 di vigneto e 10 di uliveto) salirà sul palco la carismatica cantante romana Nicky Nicolai (vincitrice, tra l’altro, del Festival di Sanremo nel 2005 per la categoria Gruppi), che accompagnata dal DEA Trio (una delle formazioni più richieste sulla scena internazionale, composta da Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al basso ed Elio Coppola alla batteria) e con ospite il fortissimo sassofonista Stefano Di Battista (considerato uno dei migliori jazzisti del panorama europeo, vanta collaborazioni di prim’ordine, a cominciare da quelle con Michael Petrucciani, Elvin Jones e Manu Katché) sarà protagonista in un concerto raffinato, accattivante, e coinvolgente, dalle atmosfere vagamente retrò e cinematografiche.

L’INTERVISTA A NICKY NICOLAI PRIMA DELL’INTERVISTA

L’INTERVISTA A STEFANO DI BATTISTA PRIMA DEL CONCERTO