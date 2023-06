In partenza il programma estivo de Il Terrenito di Amantea dall’1 al 22 luglio

Spazio anche a bambini e ragazzi tra cinema, musica, performance di danza, mostre di pittura ed incontri

AMANTEA (CS) – Dall’1 al 22 luglio Il Terrenito riapre le sue porte alla comunità di Amantea, ospitando un programma estivo di 16 eventi culturali ad ingresso libero, tra cinema, musica, performance di danza, mostre di pittura ed incontri tematici.

Il Terrenito, in Via Mazzini 32 ad Amantea, è il centro di un progetto culturale pensato per offrire spazi di aggregazione e per ospitare attività che rispondono a determinate necessità del territorio, con l’obiettivo di incrementare il capitale sociale e la qualità della vita degli abitanti del territorio di riferimento.

Il programma culturale è stato costruito in cooperazione con le realtà associative locali attraverso metodologie di co-progettazione orizzontali e inclusive. «Abbiamo creato un programma per tutta la cittadinanza dando grande spazio ai bambini e ai ragazzi, perché soprattutto loro hanno diritto a vivere un’estate potendo accedere alla cultura» dice Giulio Vita, direttore artistico dello spazio culturale. Sponsor principale del programma sarà Caffè Guglielmo, che ha creduto nell’importanza e nella necessità della cultura come strumento essenziale per incrementare il capitale sociale del territorio.

Il programma

Grande protagonista sarà la musica, con tre diversi eventi. L’Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea inaugurerà la prima serata, il 1° luglio. Sarà l’occasione di presentare alla cittadinanza i nuovi giovani componenti del complesso che si esibiranno per la prima volta dal vivo. La valorizzazione dei talenti musicali della città proseguirà con la serata Amantea Rap Session del 14 luglio, che vedrà giovani rapper e produttori del territorio alternarsi sul palco e presentare i loro pezzi, in una serata organizzata da loro.

Spazio anche per il grande ritorno del Peperoncino Jazz Fest ad Amantea, che per il secondo anno consecutivo porterà al Terrenito un concerto di grande qualità con due musicisti internazionali: Yumi Ito (voce) e Szymon Mika (chitarra), un duo polacco-giapponese che unisce il jazz e nuove influenze contemporanee per creare una miscela d’arte senza tempo. Il concerto sarà patrocinato dalla Fondazione Svizzera per la Cultura Pro Helvetia, e si terrà la sera del 18 luglio.

Dalla musica al cinema: l’Associazione Culturale CinemAmbulante curerà tre programmi composti da tre film ciascuno.

Il primo programma, GODARD POUR TOUS! realizzata con il supporto dell’Institut Français, sarà una retrospettiva dedicata al grande regista francese Jean-Luc Godard, pioniere della Nouvelle Vague, con tre dei suoi capolavori degli anni ’60: Vivre Sa Vie, il 3 luglio, Le Mepris, il 10 luglio, e Pierrot Le Fou, il 17 luglio.

LE VOCI DELL’IRAN, si concentra invece su tre opere contemporanee dirette da donne, che metterà in luce il movimento artistico femminista che, nonostante le pressioni della dittatura, sta lavorando attivamente per dare voce e visibilità alle storie di donne oppresse. I tre film scelti sono “Son-Mother” diretto da Mahnaz Mohammadi, il 6 luglio, “The Art of Living in Danger”, diretto da Mina Keshavarz, il 13 luglio, e “Titi” diretto Ida Panahandeh, il 20 luglio. La proiezione del 13 sarà preceduta da un incontro organizzato dall’associazione trans-femminista Gynestra, con sede a Longobardi, in cui si discuteranno i temi affrontati nei film.

Il terzo programma è invece rivolto ad un pubblico più giovane, senza escludere gli adulti appassionati di cinema: CINEMA PER I PIÙ PICCOLI! composto da tre film dello studio di animazione statunitense Laika Studios. I film scelti sono Coraline, l’8 luglio, Boxtrolls, il 15 luglio, e Kubo and the Two Strings, il 22 luglio, tutti apprezzati dalla critica per la loro qualità, il linguaggio non convenzionale e i temi maturi, ma adatti anche a pubblici più giovani.

Altri eventi arricchiranno l’offerta culturale: il primo luglio si terrà un’estemporanea di pittura, dedicata all’artista amanteano Aldo Bruno. I pittori potranno ritirare una tela, dipingere e restituirla alla fine della giornata, per poi esporle insieme durante l’evento inaugurale.

Il 7 luglio la compagnia Al Mantiah Ballet proporrà per la prima volta il suo spettacolo originale “Dina”, portando la danza contemporanea sul palco del Terrenito.

Il 15 e il 16 luglio, i commercianti del territorio organizzeranno un mercatino vintage tramite il collettivo Vintage Market, mettendo a disposizione vestiti di seconda mano, vinili, libri, fumetti, prodotti agroalimentari e antiquariato.