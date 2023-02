Incanta la prima di Van Gogh Cafè al Rendano, viaggio nei sogni dipinti con l’arte

Una meravigliosa esperienza immersiva. Questo il claim dello spettacolo “Van Gogh Cafè” che ci sentiamo di confermare, anche e soprattutto per via dei commenti entusiastici del pubblico che ha gremito il Teatro Rendano per il primo dei due spettacoli serali dell’unica tappa in programma nel sud Italia e che ha già conquistato le platee nazionali.

Più di un musical

Van Gogh Cafè è un viaggio sensoriale che accompagna lo spettatore nella vita del pittore olandese, divenuto celeberrimo dopo la sua morte, alla scoperta delle sue opere e della sua arte pittorica, attraverso il racconto di un antiquario in un locale di Parigi. Una narrazione sognante e coinvolgente.

La musica dell’Orchestra dal Vivo, diretta dal Maestro Antonello Capuano (chitarra) -con Matteo Iannaccio al violino, Angelo Miele al pianoforte, Marco Molino alle percussioni, Lorenzo Mastrogiuseppe al contrabbasso, e il corpo di ballo del coreografo Marco Bebbu – lo spazio scenico allargato alla platea con le incursioni dei protagonisti progettato da Gabriele Moreschi, le atmosfere luminose e visive di Virginio Levrio, completate dalle grandi proiezioni animate 3D, fanno dell’opera multigenere scritta e diretta da Andrea Ortis, firma geniale del musical italiano – che si è avvalso della consulenza artistica di Gianni Musacchio – un’opera multidimensionale e anche multisensoriale.

Oltre una mostra su Van Gogh

Lo spettatore si trova così dentro la “Notte Stellata” suu un “Campo di grano” oppure a tavola dei “Mangiatori di patate”, altre volte è coinvolto in una vera e propria trasformazione in giallo “Girasole” o in lilla “Iris”. Sullo sfondo la Parigi di metà ‘800, le lande desolate del Borinage o i parchi parigini dell’en plein air, nelle assolate campagne di Arles o tra i vicoli di una formicolante Montmartre. A far da cornice musicale, inoltre, le note dei più grandi parolieri e cantanti francesi, da Edith Piaf a Charles Aznavour, da Mireille Mathieu a Yves Montand.

Vista e udito soprattutto ma anche l’olfatto è sollecitato con l’installazione sensoriale della Notte stellata nel foyer del Teatro.

A margine dello spettacolo Lara Carissimi di MIC – International Company per Van Gogh Café • Commedia Musicale ha ricevuto il premio “Migliore Produzione dell’Anno” da parte della Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro e dell’ Arcivescovo Giovanni Checchinato.

Van Gogh Cafè, realizzata dalla Mic – Musical International Company, con la produzione esecutiva di Lara Carissimi, già produttrice della straordinaria Opera “La Divina Commedia”, ha aperto la 37° edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d’Autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna e il suo nuovo format Opere d’Arte.

“Da 37 anni – ha affermato lo stesso Pegna – oltre ai live di big della musica italiana e internazionale, cerco di proporre in Calabria eventi di altissimo spessore artistico e culturale, autentiche Opere Moderne imponenti e affascinanti legate a grandi Opere della Letteratura o a figure straordinarie come Vincent Van Gogh in questo caso, il meglio delle produzioni del genere con record di presenze e possibilmente, spettacoli mattutini riservati alle scuole; ancora una volta abbiamo già il tutto esaurito delle repliche scolastiche con largo anticipo e ci stiamo avviando anche al sold out delle repliche serali”.

Van Gogh Cafè è imperdibile per gli appassionati del genere e di Van Gogh. Ma soprattutto emozionante per tutti i cuori sensibili all’arte a 360°. Quest sera alle ore 21:00 la seconda e ultima replica serale. I biglietti sono disponibili sia online su ticketone.it che nei punti Ticketone (Cosenza: Inprimafila, via G. Marconi n. 140).