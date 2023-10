Inizia nel segno di Disney la nuova stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia

Inizia sotto i migliori auspici la nuova stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia che ieri sera è stata protagonista al Teatro Rendano del “Concerto Disney” nell’ambito delle manifestazioni del Festival del Fumetto “Le strade del paesaggio”, promosso da “Cluster Società Cooperativa” con il patrocinio del Comune di Cosenza e dedicato quest’anno a Topolino, il personaggio più famoso di casa Disney. E nel segno di Disney e delle musiche più celebri che appartengono alla storia del cinema di animazione creato dallo zio Walt, il concerto dell’Orchestra Sinfonica Brutia ha riproposto, con grande coinvolgimento per la platea formata da tantissimi bambini, ma anche da tanti adulti, il meglio del songbook disneyano, grazie anche alla voce di Cristina Larizza ed al contributo, al pianoforte, di Andrea Bauleo.

Sul podio, con mano sicura e con la partecipazione anche scanzonata richiesta dall’occasione, l’ottimo direttore d’Orchestra Alessandro Tirotta. A far sì che tutto andasse per il verso giusto, il maestro Francesco Perri, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Brutia che ha messo le sue riconosciute competenze anche nella regia di tutto l’evento. Ospite d’eccezione della serata, presentata da Annarita Callari del Settore Cultura del Comune di Cosenza, è stato Bruno Enna, sceneggiatore e autore di numerose storie per Disney. Innumerevoli gli albi di Topolino cui ha prestato la sua creatività e che sono entrati a far parte della storia del celebre fumetto. Enna era a Cosenza come ospite della sezione mostre del Festival del Fumetto “Le Strade del Paesaggio”, diventato negli anni appuntamento irrinunciabile della programmazione culturale cosentina. “La nostra Orchestra Sinfonica Brutia – ha commentato il Sindaco Franz Caruso – ci riserva una soddisfazione dietro l’altra ed anche il successo del “Concerto Disney” è la prova di un cammino spedito e che si consolida ogni giorno di più. L’OSB è una realtà ormai strutturata che rivela grande versatilità e che la rende compagine in grado di affrontare ogni genere di repertorio. Non mi stancherò mai – ha aggiunto il primo cittadino – di definirla autentico gioiello e fiore all’occhiello della città. Sappiamo dell’interesse dei giovanissimi per l’Orchestra Young con ben 87 nuove iscrizioni. Un interesse confermato anche dalla notevole partecipazione al concerto sulle musiche di Disney che è l’approccio giusto ed il modo migliore per far avvicinare i più giovani e i bambini ad un’Orchestra, facendoli divertire suonando buona musica. Ci riempie d’orgoglio anche il fatto di aver appreso che presto la nostra OSB avrà una sua etichetta discografica e che sarà imminente la pubblicazione su disco di uno dei suoi concerti. Insomma – ha concluso Franz Caruso – un cammino che si irrobustisce e che fortifica un processo di sviluppo sul quale in pochi all’inizio avevano scommesso”.

“Concerto Disney” sarà replicato il prossimo 19 ottobre per le scuole. Sono 1300 i bambini che scalpitano in attesa di prendere posto al Rendano. Due gli spettacoli, in matinée, alle 9,30 e alle 11,30.