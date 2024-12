CASTROLIBERO (CS) – Si svolgerà mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 11:00, nell’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Valentini – Majorana” di Castrolibero, la presentazione dei Corsi post diploma dell’Istituto Tecnologico Superiore Cadmo Academy. Il presidente della Fondazione ITS Cadmo Academy ICT, Pasqualino Serra, illustrerà ai presenti, nell’incontro moderato dal giornalista professionista Antonello Torchia, l’importanza e le opportunità offerte dai Corsi ITS ACADEMY. A fare gli onori di casa il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco alla presenza della dirigente scolastica dell’Istituto Superiore Statale “Valentini-Majorana”, Maria Gabriella Greco, dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, con il Coordinatore ITS Academy Giorgio Durante, del prorettore dell’UNICAL Francesco Scarcello, di diverse autorità istituzionali, istituti scolastici e aziende (NTT DATA ; REVELIS s.rl.; Sinapsys Gruppo Maggioli; FD s.r.l. ; Consorzio Hive Teach;) che collaborano con l’ITS Cadmo. L’obiettivo dei Corsi è quello di formare risorse tecniche specializzate nel settore ICT (Tecnologie della informazione, della comunicazione e dei dati).

I corsi ITS, ai quali è possibile accedere con il diploma di istruzione secondaria superiore o laurea, previo il superamento della prova di ingresso, sono di durata biennale e consentono, inoltre, di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento tecnico pratico nelle scuole. Attraverso i Corsi ITS ACADEMY, i giovani studenti hanno l’opportunità di acquisire le competenze tecniche più richieste dalle aziende e la possibilità concreta di immettersi nel mondo del lavoro una volta conseguito il Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La stretta sinergia instaurata tra ITS Cadmo Academy e il mondo delle aziende mira proprio a realizzare queste finalità. Almeno il 60% dei docenti sono, infatti, messi a disposizione dalle aziende che collaborano con l’ITS, gli altri provengono dal mondo accademico. Il percorso biennale è articolato su 1800 ore. Di queste, 1080 ore sono dedicate a lezioni d’aula di tipo laboratoriale, esercitazioni, visite didattiche e project work, e 720 di stage in azienda. I corsi partiranno a Castrolibero, nella sede del Valentini-Majorana”, come anche a Lamezia Terme e a Soverato, e formeranno le seguenti figure: Software Developer, Cyber Security, Programmatore 4.0. Alla scadenza del bando di partecipazione ai corsi ITS (15 dicembre 2024), sarà effettuata la selezione degli studenti per il biennio 2024-2026 e seguirà l’inizio dei percorsi. Si può partecipare al bando direttamente collegandosi al sito www.itscadmo.it .