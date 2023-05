JazzAmore: a Rende, per la prima volta in Calabria, il virtuoso della chitarra, Matteo Mancuso

RENDE (CS) – JazzAmore porta per la prima volta in Calabria il talento di Matteo Mancuso. Mercoledì 10 maggio al Mood Social Club si esibirà il giovane chitarrista italiano tra i più apprezzati a livello internazionale: prima ancora di aver pubblicato il suo primo album (previsto per la prossima estate), i grandi guru della sei corde già lo indicano come il talento che sta aprendo la strada per il futuro dello strumento in generi che spaziano dal jazz alla fusion al rock.

“Un talento assoluto: anche per uno come me ci vorrebbero due o tre vite per imparare a improvvisare così bene alla chitarra come lui”: parole di Al Di Meola. Gli fa eco Steve Vai: “L’evoluzione della chitarra è in mano a persone come lui”. Stef Burns la butta sulla fantascienza, definendolo “di un altro pianeta”.

Il giovane palermitano, i cui video-assolo online vantano oltre dieci milioni di visualizzazioni, è noto per aver sviluppato una sua personale e rivoluzionaria tecnica derivata dal fingerstyle, ovvero senza plettro, Mancuso da anni tiene un’intensa attività concertistica in tutta Europa e nel mondo. La sua tecnica chitarristica è unica sconvolge per pulizia e precisione e spaziando in vari generi musicali con totale disinvoltura. Impressionante per velocità e precisione esecutiva, padroneggia sia la chitarra classica che quella elettrica, sulle note jazz, rock, fusion, manouche.

Con lui sul palco del Mood ci saranno Giuseppe Bruno (batteria) e Stefano India (basso).

I ticket saranno disponibili in prevendita presso l’agenzia Inprimafila o al botteghino il giorno dell’evento.