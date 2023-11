JazzAmore Unical, il 15 dicembre è di scena Eugenio Finardi. Unica data in Calabria

RENDE (CS) – Dopo il grande successo di pubblico e consensi per il Tony Levin Trio, JazzAmore è pronta ad accogliere una delle voci più intense del cantautorato italiano: Eugenio Finardi sarà di scena al TAU il prossimo 15 dicembre.

La rassegna propone il live dell’autore in trio con Mirko Signorile (pianoforte) e Raffaele Casarano (sassofoni): Euphonia Suite è il titolo dello show che riprende proprio quello dell’ultimo album di Finardi.

Sarà un viaggio tra le sonorità che hanno caratterizzato la carriera lunga cinquant’anni del cantautore, da ascoltare in continuità come accade appunto con le suites, per non perdere l’insieme di un lavoro, di un “flow”, un flusso ininterrotto che accompagna l’ascoltatore tra le note, legandole nei mood dell’improvvisazione.

Il progetto parte e si sviluppa attorno alle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, interpretando, ogni volta in maniera unica, quella che diviene una vera e profonda esperienza collettiva.

Come già detto, due grandi musicisti accompagnano il cantautore, premio Tenco alla carriera 2023: Raffaele Casarano e Mirko Signorile sono parte integrante di uno spettacolo, frutto di ben dieci anni di collaborazione, dove le canzoni scorrono quasi fossero un’unica traccia che trasporta il pubblico in una esperienza sonora più unica che rara.

Appuntamento, dunque, per venerdì 15 dicembre alle ore 21,00 al Teatro Auditorium UniCal di Rende (CS).

Le prevendite sono disponibili al link: https://link.dice.fm/K485b0e15ce7.

Apertura botteghino: 19:00

Inizio concerto: 21:00

Al botteghino sarà possibile acquistare il ticket ridotto valevole per studenti, docenti e personale UniCal che esibiranno il tesserino in cassa.