La Guarimba 2021, ad Amantea corti dal mondo per celebrare la diversità

AMANTEA (Cs) – Una proposta artistica eterogenea quella de La Guarimba International Film Festival IX, che esalta il presente raccontandolo attraverso espressioni e visioni diverse. Un evento che attraverso il grande schermo riflette sull’umanità, sulla crisi ambientale, sull’integrazione e la libertà dei popoli e dell’individuo. Valori che La Guarimba porta con sé da quando è stata ideata, perché qui il cinema è prima di tutto un atto sociale, esempio di vita comunitaria.

Femminismo, intersessualità, identità di genere, migrazione, razzismo, discriminazione, sono solo alcune delle tante tematiche al centro dei corti de La Guarimba. Una selezione accurata quella dei programmatori Alex Spagnolo, coordinatore della programmazione, Marta Miquel, Mikel Murillo, Valeria Weerasinghe, Sara Fratini e Giulio Vita, che hanno scelto le opere più emozionanti in grado di raccontare il mondo e le mille sfaccettature della vita.

In cartellone per questa quarta giornata di Festival la proiezione di ben 11 cortometraggi in concorso, tra cui “Dromedary” di Janez Lapajne, la tragica storia di un adolescente che vive la sua deformità fisica nell’incomprensione, tra l’indifferenza dei genitori e l’accanimento dei suoi coetanei, e “Queens” di Youssef Youssef, che racconta il viaggio notturno di un gruppo di drag queen a Ginevra mostrando le difficoltà incontrate nel loro percorso di identificazione sessuale.

In programma anche la visione di “Sting Like a Bee”, videoclip diretto da Leone Balduzzi e con la musica di Ze in the Clouds, nome d’arte di Giuseppe Vitale, riconosciuto come uno dei talenti jazzistici più talentuosi nel nostro Paese. Un omaggio ad uno dei veicoli più iconici d’Italia, il Piaggio Ape, per la sezione Video Musicali, nata nel 2016 per dare dignità a questa forma narrativa e che quest’anno ha ospitato le opere di artisti acclamati in tutto il mondo.

Da non perdere l’appuntamento con lo speciale di “Wonderland” su Rai4, partner de La Guarimba per il terzo anno consecutivo, che andrà in onda in seconda serata con una selezione speciale di cortometraggi scelti tra i titoli dell’edizione 2021.