L’energia degli Zabatta Staila stasera al Chiappetta Fest Village. Domani il campione Giovanni Tocci

RENDE (CS) – Il villaggio musicale Chiappetta Fest Village continua a sorprendere, grazie ai numerosi e vari concerti in programma: protagonisti indiscussi delle scorse serate Le Rivoltelle, Franco Sposato con il VascoRealTribute, Capo Fortuna Band con il tributo a Rino Gaetano, i Mosaiko e la Banda Passante Disco Jam.

L’energia degli Zabatta Staila stasera pronta a travolgere il Chiappetta Fest Village

Una festa in grande stile dalla A alla Z. A, come accoglienza e, in questo la Wisea Eventi è maestra. Z, come la genialità musicale e teatralità scenica e coreografica degli Zabatta Staila, ecclettica ed innovativa band che, con il sound, ha saputo conquistare la scena musicale italiana, collezionando successi e consensi da parte della critica di settore. Anche quella più sofisticata. “Makiné”, “Ohi má”, sono solo alcuni dei più riusciti tormentoni dei terribili ragazzi “mascherati” che stasera porteranno la loro energia sul palco del Chiappetta Fest Village , per il live show, destinato ad entrare nella storia del divertimento.

Ma Chiappetta Fest Village, non è solo musica, sport e divertimento. È anche solidarietà. E per questo è stato scelto un testimonial d’eccezione: l’olimpionico Giovanni Tocci. Il nuotatore rendese, infatti, domani 1 settembre, donerà, per conto di un’azienda del territorio che preferisce mantenere l’anonimato, un defibrillatore all’ Associazione Polisportiva Giovanni Salerno.