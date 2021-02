L’imprenditore cosentino Riccardo Magarò sbarca a Casa Sanremo con Tipicaly

COSENZA – Tipicaly è la piattaforma e-commerce destinata alla vendita delle eccellenze enogastronomiche calabresi. Ideata dall’imprenditore cosentino Riccardo Magarò, l’iniziativa di marketplace porta in giro per il mondo i migliori prodotti del territorio e dal 2 al 6 marzo, in occasione dell’edizione 2021 del Festival della Canzone Italiana, sbarca a Casa Sanremo, il luogo d’aggregazione di tutti gli addetti ai lavori che confluiranno nella cittadina ligure per assistere all’importante evento.

«Sono assai soddisfatto di “portare” le aziende calabresi coi loro eccellenti prodotti al Festival – commenta Riccardo Magarò – Per me e per noi tutti è uno straordinario traguardo: siamo orgogliosi di rappresentare la Calabria dal punto di vista enogastronomico all’interno di uno degli spazi artistici più importanti del Paese. A tal proposito – continua -, la nostra offerta spazierà dal food al beverage. Daremo, pertanto, un assaggio dei sapori della nostra magnifica terra a trecentosessanta gradi».

A Casa Sanremo Riccardo Magarò non giungerà soltanto con le imprese calabresi già aderenti a Tipicaly.

«Fino al 25 febbraio – aggiunge l’imprenditore cosentino -, le aziende del territorio potranno scrivere a Tipicaly sui relativi canali social, chiedendo di poter partire insieme a noi. Naturalmente, selezioneremo le migliori realtà anche grazie alle competenze dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI) con cui di recente, pure grazie alla lungimiranza di Franco Papa, Monika Sannicola e Francesco Pucci, abbiamo instaurato una proficua collaborazione con lo scopo di offrire maggiori garanzie ai partner strategici del commercio online, nonché alle aziende che fanno ingresso nella piattaforma».

Oltre alla validazione dei prodotti destinati a Casa Sanremo, e dunque in generale, diverse sono le azioni che svolgerà l’Associazione nel corso della collaborazione con Tipicaly. Si tratta, più in particolare, di formazione, divulgazione e interazione, nonché di interventi mirati alla selezione dei prodotti di qualità da immettere sul mercato.