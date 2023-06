Luciano Ligabue annuncia il suo nuovo tour e un concerto in Calabria

REGGIO CALABRIA – A pochi giorni dal primo dei due eventi negli stadi che lo vedranno protagonista il 5 luglio a San Siro e il 14 luglio all’Olimpico di Roma, Luciano Ligabue ha annunciato ieri sera sui suoi social un nuovo tour che il 9 ottobre partirà dall’Arena di Verona per poi proseguire nei palasport di tutte le principali città italiane. Il nuovo tour farà tappa anche in Calabria: il 27 novembre infatti, Ligabue sarà in concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria, unica data nella nostra regione del tour promozionale del nuovo disco del rocker emiliano, andando a siglare un nuovo imperdibile appuntamento con la musica dal vivo firmato Ticket Service Calabria.

“Dedicato a noi” (Warner Music Italy) è infatti il titolo del nuovo album di inediti di Luciano Ligabue che uscirà a settembre, a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, e che è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”.

Scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, il singolo “Riderai” vuole essere un promemoria messo lì a ricordarci di sorridere o sbellicarci, comunque ridere delle nostre ansie eccessive e di farlo prima del tempo previsto. Quante volte ci siamo sentiti dire che un giorno rideremo delle nostre preoccupazioni? Questo brano vuole ricordarci come di alcune cose forse non rideremo mai, certo, ma di tutto il resto conviene farlo il prima possibile.

Le prevendite per il concerto di Ligabue il 27 novembre a Reggio Calabria saranno disponibili a partire da giovedì 29 giugno alle ore 11.00, attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria oltre che in tutti i punti vendita autorizzati abituali.