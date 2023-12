Mattia di Pace, il mentalista cosentino approda in Rai

COSENZA – Un nuovo traguardo per il mentalista calabrese, originario di Saracena in provincia di Cosenza, Mattia Di Pace. Dopo i successi riscossi in tante piazze e locali della regione, è arrivato il momento della Rai. Nel programma di Fiorello “…E Viva il Videobox”.

Mattia Di Pace, laureato in Fisica e docente dal 2021, fin da piccolo matura la passione per il mondo dell’illusionismo, studiando tutto il materiale possibile sugli argomenti. A 12 anni intraprende un percorso più specifico, indirizzato verso il mentalismo: la magia della mente.

Negli ultimi anni delle scuole superiori rende pubbliche le sue esibizioni che, fino ad allora, erano presentate ad un pubblico ristretto di amici e parenti.

Il successo delle prime performance lo spinge presto a confrontarsi con realtà sempre più grandi e ad entrare in contatto con alcuni dei migliori esponenti del settore, riuscendo ad esibirsi per piazze e teatri della Calabria e non solo, presentando un’arte pressoché sconosciuta.

Successivamente, attira l’attenzione di numerosi programmi Radio e TV locali che richiedono la sua partecipazione, definendolo “il mentalista della Calabria”.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa, a proposito di mentalismo diceva che “il mentalista è colui che utilizza i 5 sensi per creare l’illusione di possederne un sesto. Tutto ciò che è realizzato e presentato al pubblico, è ottenuto solo grazie all’unione di principi psicologici, illusionistici e comunicativi. Niente di paranormale, quindi”.

D’altra parte, come egli stesso ha sempre ricordato, la fisica e il mentalismo hanno molte cose in comune.