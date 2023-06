MGFF, Russell Crowe seduce già in conferenza stampa: «Il mondo dovrebbe vedere la Calabria»

«Quando sono arrivato era tardi e quindi non ho avuto modo di apprezzare il paesaggio, il panorama di questa Regione, però, oggi, appunto…ho attraversato le fattorie, le colline, gli uliveti. Il mondo dovrebbe vedere la Calabria». Si è presentato così l’artista poliedrico Russell Crowe, premio Oscar 2001 per “Il Gladiatore”, alla conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio presso il Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro per celebrare i 20 anni del Magna Grecia Film Festival. Tante le istituzioni del capoluogo corse ad accoglierlo. E tra questi, l’ideatore del Festival – Gianvito Casadonte – entusiasta della presenza del divo di Hollywood che ricorda di aver battezzato vent’anni fa la rassegna con la proiezione de “Il Gladiatore”, e di festeggiare, domani sera, l’importante traguardo delle venti candeline con il concerto del divo neozelandese in carne ed ossa, a suon di voce e chitarra, accompagnato dalla sua band “Indoor Garden Party” presso il Teatro Politeama di Catanzaro. Appuntamento alle ore 21 per la prima tappa del suo tour italiano.

(in foto Crow nel suo ormai celebre selfie a Tropea al suo arrivo in Calabria)

Irene Talarico