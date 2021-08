Miss Italia Calabria, Alessia Ventrice vince la selezione de La Vecchia Noce

ACRI (CS) – La ventisettenne Alessia Ventrice, di Palmi, è Miss La Vecchia Noce. Secondo posto e fascia di Miss Rocchetta Bellezza Gaia Francesca Malacrinò, terza classificata e con la fascia Miss Be Much Diana Nicoletti; Quarta classificata Marianna Leonida, quinta classificata Sofia Tassone, sesta classificata Jennifer Stella.

In giuria Massimo Maneggio, Andreina Morrone, Luca Morrone, Annalisa Torbillo, Francesco Spizzirri, Marco Zapicchi, Alessandro Fabbricatore, Luigi Terranova, Giuseppe Gencarelli, Alessandro Aiello.

“Sono molto emozionata, non mi aspettavo di ricevere questa fascia alla mia prima selezione, è un gran traguardo – dichiara Alessia –. Sono manager aziendale dell’atelier di famiglia e istruttrice di danze caraibiche. Spero di avere una gran bella esperienza e devo dire che aiuta a superare tante paure”.

Non solo concorso

Nella serata non è mancato l’intrattenimento con l’esibizione del talento canoro calabrese Carmine Mancuso e del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, oltre alla presenza di Francesca Tiziana Russo Miss Eleganza Calabria e Miss Calabria 2020, Francesca Carolei Miss Egea 2020, Martina Salvatore vincitrice del contest social, Marianna Carbone Miss Città di Piane Crati, Alessandra Sicilia Miss Città di Stefanaconi, Elisabetta De Gaio Miss Città di Roggiano Gravina, Antonia Sottile Miss Città di Diamante.

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio continua così a valorizzare i tanti scenari e territori della Calabria, coniugando le diverse sfaccettature di bellezza in un unico armonioso componimento. La selezione è stata infatti ospitata dalla suggestiva La Vecchia Noce, importante punto di riferimento della ristorazione nel territorio di Acri, con all’attivo una storia lunga ben più di quarant’anni. “Ringrazio i numerosissimi ospiti questa sera presenti – dichiarano gli agenti regionali –, grazie a Salvatore Palumbo e al suo staff. Complimenti a lui per essere stato sin dal primo minuto insieme alla sua squadra e dimostrando, in questa splendida location, di essere un instancabile lavoratore, un ragazzo che deve essere da esempio per tutti e che davvero possiede la cultura del lavoro. E un grande grazie infine al nostro staff, alle ragazze e alla giuria”. “Insieme a Linda e Carmelo, che ringrazio, abbiamo fortemente voluto organizzare questa manifestazione – ha commentato Salvatore Palumbo, uno dei titolari della location –. È una serata veramente importante per la nostra struttura, in attività nel settore della ristorazione dal 1976. Siamo molto soddisfatti poiché questa è una grande occasione di valorizzazione del nostro territorio, anche perché Acri è una bellissima cittadina, anche se riceve meno di quel che meriterebbe. Per questo motivo ben vengano queste iniziative, in modo tale che si riparta da qui”.

Le selezioni potranno essere seguite su TEN (Teleuropa Network) tutti i sabati alle 15 e le domeniche alle 21.

Prossimo appuntamento questa sera, martedì 3 agosto, con l’elezione di Miss Città di Rizziconi.