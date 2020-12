Reginette, Francesca Tiziana Russo è Miss Calabria 2020

COSENZA – Francesca Tiziana Russo è la nuova Miss Calabria e la finalista regionale di Miss Italia 2020: così ha decretato la giuria di esperti selezionata dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani. Al secondo posto si classifica invece Erica Avignone di Gioia Tauro, che insieme alle altre miss escluse, Francesca Carolei di Cosenza, Martina De Lorenzo di Reggio Calabria e Denise Caligiuri di Cirò Marina, accedono direttamente alle selezioni regionali di Miss Italia Calabria 2021. In un momento difficile e delicato come questo, Miss Italia non si ferma e affronta con coraggio la pandemia, continuando il suo percorso nella massima cautela e rispetto di tutte le misure anti Covid. Ora il concorso è alla sua fase finale, e tutto è pronto per decidere chi sarà la nuova Miss Italia 2020.

«Miss Italia esiste dal 1939, ha 81 anni e ci sarà anche nel 2020 – queste le parole della patron Patrizia Mirigliani –. La situazione attuale, molto difficile, non fermerà la nostra voglia di essere donne, di essere belle, forti dentro, coraggiose nella vita, preparate sul lavoro, protettive e risolute in famiglia. La donna è in prima linea, sempre in trincea, ma sempre bella, sempre donna. Sosteniamo questi valori al femminile, questo pezzo d’Italia che è ben presente: non molla da generazioni e non mollerà».

Chi è la rappresentante della Calabria in finale

Francesca Tiziana Russo ha 19 anni e viene da Reggio Calabria. Ha da poco intrapreso gli studi universitari in Economia e management dei beni culturali e dello spettacolo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano; ed è stata già eletta, nel corso delle selezioni, Miss Città di Diamante, nella splendida location dell’anfiteatro dei Ruderi di Cirella, grazie al patrocinio dell’Accademia italiana del peperoncino di Enzo Monaco.

«Siamo orgogliosi della nostra bellissima Francesca Tiziana – dichiarano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenti della CarliFashionAgency, per il sesto anno consecutivo esclusivisti per Miss Italia Calabria -. Sicuri che continuerà a entusiasmarci anche da Roma, le auguriamo di raggiungere il traguardo ambito. Il periodo della pandemia è stato molto difficile, ma lo abbiamo affrontato con lo spirito di sempre, di passione e dedizione. Tante le difficoltà, però alla fine siamo riusciti ad eleggere la nostra Miss Calabria. Un invito – concludono – lo rivolgiamo inoltre al pubblico di Miss Italia, di sostenere la nostra Francesca Tiziana Russo poiché è il volto di una Calabria meravigliosa, di una terra che merita di vedere la sua miss indossare la prestigiosa corona».

La finale di Miss Italia 2020,in programma a Roma lunedì 14 dicembre, potrà essere seguita in diretta streaming sui canali social ufficiali del concorso.