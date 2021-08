Miss Italia: Martina De Lorenzo è Miss Sorriso Calabria

BIANCO (RC) – La diciannovenne reggina Martina De Lorenzo si aggiudica la fascia di Miss Sorriso Calabria accedendo così, di diritto, alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Seconda classificata Francesca Carolei. Terza classificata Erika Arena. In giuria Andrea Palermo, Lia Molinaro, Eleonora Albanese, Maria Misericordia, Alina Bondarenko, Salvatore Clemenzi, Mariella Lascala, Melissa Luppino. “Sono emozionatissima, è stata una bellissima esperienza e sono circondata da un clima gioviale – commenta Martina –. Attualmente dovrò iniziare il secondo anno di medicina e chirurgia, e studio anche recitazione, grande passione che ho sin da piccola. Alle ragazze desiderose della fascia, ma allo stesso tempo timorose dico di fare tutto ciò che il loro cuore desidera, con determinazione e senza paura”. Ma nella kermesse non è mancato l’intrattenimento, con l’esibizione del talento canoro calabrese Orazio Manfredi in arte “Oras”, del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro e la presenza di Ilaria Frollani, finalista regionale per il Lazio.

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, da sempre attenta alla valorizzazione dei territori della Calabria, porta il prestigioso evento nella così detta “costa dei gelsomini” a Bianco.

“Ringraziamo tutta la cittadina di Bianco per averci accolti e fatti sentire a casa. Un sentito ringraziamento inoltre al sindaco Aldo Canturi, all’assessore Pasquale Ceratti e Francesco Marte, presidente del consiglio comunale, per aver fortemente voluto la realizzazione della manifestazione – dichiarano gli agenti regionali –. Un altro doveroso ringraziamento al Presidente del Consiglio Regionale Giovanni Arruzzolo e all’Onorevole Raffaele Sainato, oltre alla Regione Calabria per il patrocinio. Ringraziamo ancora la nostra squadra per il grande lavoro che sta facendo, i giurati, le ragazze e i genitori”. “Il lungomare di Bianco si è trasformato in un salotto culturale che questa sera vede anche la manifestazione, già da vent’anni, di Miss Italia Calabria – dichiara Aldo Canturi, sindaco di Bianco –. Questa è una degna iniziativa di immagine per il nostro comune, soprattutto per quanto riguarda il lungomare, che è il più bello della locride.

Prossimo appuntamento con le selezioni di Miss Italia Calabria martedì 10 agosto, con l’elezione di Miss Città di Scilla.