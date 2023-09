Un altro appuntamento per Trame di Moda 2023, il circuito di eventi estivi collegati al

progetto Moda Movie volto a promuovere le creazioni degli stilisti che prendono parte alla

longeva manifestazione ideata e curata da Sante Orrico.

Anche quest’anno Moda Movie sarà protagonista della kermesse di fotografia di moda

ideata dalla fotografa Stefania Sammarro; nell’evento – moda, il 13 settembre, a Montalto Uffugo,

presso il Chiostro di S. Domenico, sfilerà la vincitrice della 27ma edizione del contest

dell’associazione Creazione e Immagine Maria Rosaria Zicarelli, che porterà in esclusiva un nuovo

capo.

A Stefania Sammarro, ideatrice del progetto, gli auguri del direttore artistico di Moda Movie

Sante Orrico, per la sua visione e il suo impegno nel promuovere la moda e la fotografia come

forme d’arte non convenzionali in Calabria.