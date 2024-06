Moda Movie, due serate evento di cinema e moda

Cosenza e Rende ospiteranno nelle prossime ore il Festival Moda Movie 2024: defilè, proiezioni, mostre, workshop, premiazioni e momenti musicali all’insegna della sostenibilità. Green Future. Ambiente, beni culturali, economia circolare” è infatti il tema di questa 28ª edizione di Moda Movie.

Questi gli appuntamenti principali:

• Lunedì 10 giugno, alle 17, l’inaugurazione della mostra “I Borghi di Calabria” nelle sale del MAM di Cosenza. In esposizione sculture e dipinti di Silvio Vigliaturo, opere di Mimmo Legato, fotografie di Stefania Sammarro, in aggiunta alle realizzazioni pittoriche e fotografiche dei partecipanti al concorso “I Borghi di Calabria. Bellezze storico-architettoniche attraverso l’arte pittorica e fotografica”.

• Lunedì 10 giugno, alle 20.30, l’appuntamento è al Palacultura di Rende per l’Evento Cinema. Durante la serata la consegna del Premio Cinema 2024 al regista Luca Brignone e la premiazione dei giovani registi vincitori del contest dedicato. Fra gli ospiti l’attrice Jennifer Mischiati, la designer ed esperta tessile Flavia Amato, il regista Gianfranco Confessore, i produttori Pasquale Arnone e Mirco Da Lio.

Evento da non perdere, la prima nazionale di “Re-Tour”: short film che parla di artigianalità, eccellenza tipica del nostro paese, legando l’esperienza calabrese della lavorazione della ginestra, già documentata da Sante Orrico nel documentario “Il filo di Arianna”, a VesteMMundi, il progetto di moda etica del friulano Roberto Scappaticcio, con la moda e la profumeria artistica di Daphnè Sanremo di Barbara Borsotto, in condivisione con la regista e fotografa francese Catherine Filliol e con Pasquale Filippelli,fondatore e presidente del Centro Studi e Ricerche Tessili. Presenti in sala la regista Federica Suraci, la sceneggiatrice Stefania Vaghi, il M° Francesco Perri, autore delle musiche.

• Gran finale, martedì 11 giugno alle 20.30, con l’Evento Moda al Cineteatro Garden di Rende, dove verrà consegnato il premio Moda Movie 2024 al primo classificato fra i 15 fashion designer in concorso. Alle passerelle degli stilisti emergenti si aggiungerà quella dello stilista internazionale Michele Miglionico, “Special guest” di questa edizione.

E ancora, la consegna del Press Award ad Annalaura Sabato, dello Special Award a Eva Crosetta, del premio Il Gusto del Sud a Lorenzo Fortuna.

Gli intermezzi musicali di tutti gli eventi saranno a cura degli allievi del conservatorio musicale “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza diretto dal M° Francesco Perri.

Nelle due giornate del Festival i finalisti dei concorsi avranno l’opportunità di seguire workshop tematici tenuti da professionisti dei settori moda e cinema negli spazi del MAM di Cosenza.