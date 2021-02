Musica contro le mafie, a Casa Sanremo 2021 la premiazione dell’11^ edizione

“Riusciamo a celebrare la fase finale del Premio Musica contro le mafie in un contesto come Casa Sanremo che ha dimostrato di essere un esempio importante di resilienza e capacità di trasformare l’emergenza in cambiamento positivo. Lo slogan ‘Live from Everywhere’ ha segnato e connotato, come mai avremmo immaginato quando lo abbiamo coniato, l’undicesima edizione. Musica, cittadinanza attiva ed impegno sociale non si sono fermati nonostante tutto e siamo riusciti a portare avanti nostro il messaggio di speranza, il nostro sogno di bellezza ed il nostro impegno concreto per la vita, ricordandoci sempre l’invito di Don Luigi Ciotti quando dice che dobbiamo diventare lottatori di speranza e resistere perché resistere significa esistere” , ha dichiarato Gennaro de Rosa.