N.A.I.P. alla Rendano Arena, unica data in Calabria

COSENZA – Dopo essere stato la rivelazione dell’ultimo X Factor e fresco di nuovo singolo (David chi? per Epic Records Italy / Sony Music Italy), arriva anche in Calabria l’attesa data del Nessun tour in particolare di N.A.I.P.

N.A.I.P. porterà la sua unicità di cantautore e performer il prossimo 14 luglio a Cosenza nella splendida cornice della Rendano Arena in Piazza XV marzo all’interno della Rassegna L’Altro Teatro.

Un live che sarà come un’esplosione di istinto ed energia, ogni tipo di energia, ogni tipo di colore. Uno spettacolo violento e felice, intenso, intimo e puro, esposto all’errore e a qualsiasi cosa possa accadere di imprevisto.

Uno show atteso ed inedito per il polistrumentista di origini calabresi, in cui poter ascoltare dal vivo i brani del suo primo Ep “Nessun album in particolare” : un esordio potentissimo disseminato lungo tracce che hanno fatto incontrare il pop e il cantautorato all’italiana con la jungle, la bass music, la psytrance, il suo ultimo singolo “DAVID CHI?” viaggio cosmico e manifesto elettro dance prodotto da Stabber e pubblicato da Sony Music Italia ma anche degli intensi omaggi musicali: “molta musica, non necessariamente troppe parole”.

PREVENDITE

http://www.inprimafila.net/index.php/eventi/naip-cosenza