Natale Rendese, in scena il grande gospel internazionale di Pastor Ron

È tempo del Natale a Rende, con la programmazione natalizia organizzata dall’amministrazione comunale di Rende, sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca. Sara Pastor Ron ad inaugurare i grandi live del Natale Rendese, lo spettacolo vede come protagonista l’esilarante Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più conosciute e carismatiche sul panorama gospel internazionale. Un personaggio che ha saputo incantare anche il pubblico italiano con la sua personalità strabordante e spumeggiante.

Pastor Ron Hubbard e il suo gruppo si sono esibiti su prestigiosi palcoscenici fra cui: l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Piazza Santissima Annunziata di Firenze, il Palasport di Mestre, il Toscana Gospel Festval e molti ancora, ammaliando ogni genere di pubblico.

Il repertorio messo in scena spazia a 360° fra il gospel tradizionale e quello contemporaneo: un vero e proprio viaggio, dalle origini del gospel, allo spiritual, per arrivare alle versioni più moderne e scatenate di questo incredibile genere musicale. Domani Live presso la prestigiosa Chiesa di Sant’Antonio situata a Commenda di Rende, ingresso gratuito, per generare il clima massimo suggestivo per l’attesa del Natale. Inizio concerto previsto subito alle 19:00 subito dopo la Santa Messa. Conclude il direttore artistico De Luca: “Ospitare nella nostra Regione un artista di questa caratura è un dato importante. Pastor Ron non rappresenta solo il Gospel Mondiale ma anche un inno al vero spirito del Natale. Aumentare questa tradizione anche alle nostre latitudini può diventare un appuntamento fisso annuale.”