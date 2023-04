Nino D’Angelo, il tour estate 2023 con due tappe nel cosentino

COSENZA – Mentre prosegue con successo il tour teatrale, a grandissima richiesta Nino D’Angelo tornerà in tour anche quest’estate. Il cantautore napoletano annuncia due tappe in Calabria: 20 agosto 2023 – DIAMANTE “Teatro dei Ruderi di Cirella” 21 agosto 2023 – CORIGLIANO-ROSSANO “Anfiteatro Maria De Rosis” Ci sarà ancora l’occasione, dunque, per divertirsi con il suo repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi, dai successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, fino ai brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’. Inarrestabile, Nino D’Angelo ha deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il suo pubblico che continua a dimostrargli ovunque il suo amore, tra sold out e standing ovation, e anche per dare la possibilità a chi non ha avuto l’occasione di vederlo in questi ultimi anni di poterlo fare in questo tour. I biglietti per le nuove date, a cura di GF ENTERTAINMENT e ANNI 60 PRODUZIONI, sono disponibili da oggi sui circuiti Ticketone e Diyticket e nei punti vendita autorizzati. Il tour è prodotto dalla DI.ELLE.O. e distribuito dalla Stefano Francioni Produzioni.

Per informazioni si può telefonare a Inprimafila al n.0984795699.

Nuova sede di INPRIMAFILA Via Marconi, 140 – COSENZA Cosenza, 4 aprile 2023