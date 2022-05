Notre Dame de Paris, lo spettacolo musicale più amato dagli italiani, in arrivo a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – E’ stata presentata ieri mattina, nella Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, l’unica tappa calabrese del colossal musicale Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante in programma al Palacalafiore dal 26 al 28 maggio prossimi, per l’ultima volta con il cast originale. Per il ventennale della straordinaria Opera sei gli spettacoli previsti tre serali alle ore 21 e tre matinée scolastici alle ore 10 a prezzo ridottissimo. L’evento reggino fa parte di “Fatti di Musica 2022”, 36° edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna.

Alla conferenza di presentazione, insieme al promoter, sono intervenuti i delegati comunali all’Immagine e ai Grandi Eventi, Giovanni Latella e Nino Malara, in rappresentanza del Comune di Reggio. Dopo aver ricordato la storia dei vent’anni del musical dei record, presentato in Calabria in prima nazionale nel 2002 a Catanzaro, Pegna ha ricordato la straordinaria figura di David Zard, il suo visionario produttore, che oggi ha lasciato quest’opera in eredità al figlio Clemente, anima e mente di Vivo Concerti.

“Al momento – ha ribadito Pegna – sono circa 8000 gli studenti di tutta la regione che hanno confermato la loro partecipazione e altri sono in fase di conferma, mentre oltre 5000 spettatori sono già in possesso del biglietto dei serali! Reggio sarà invasa da comitive scolastiche (e non solo) di tutta la Calabria, con hotel verso il tutto esaurito. Grande successo ha avuto anche l’idea di abbinare gli spettacoli scolastici del mattino con la visita nel pomeriggio ai Bronzi di Riace, per il 50° anniversario del ritrovamento. A tal proposito ringrazio il Direttore del Museo Nazionale di Reggio Prof. Carmelo Malacrino per la sua preziosa collaborazione. Da trentasei anni, in Calabria – sottolinea Pegna con soddisfazione – con il mio progetto Fatti di Musica, format originale di festival-oscar del live d’autore, è un susseguirsi di record e veri grandi eventi!”. Infine l’organizzatore ha ringraziato Latella e Malara per la preziosa collaborazione alla base della possibilità di realizzare simili imprese, innanzitutto grazie alla concessione del palasport a condizioni compatibili e facilitate. “Importante anche – ha sottolineato Pegna – la realizzazione, finalmente, dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei servizi igienici, che versavano in pessime condizioni”. Pegna ha anche ringraziato i dirigenti dell’Atam, Giuseppe Basile e Simona Argento, per la disponibilità al servizio di auto e bus per il trasporto di cast e tecnici. Uno speciale bus turistico scoperto sarà messo a disposizione delle comitive di studenti che si fermeranno in Città per la visita al Museo.

Da parte loro, Latella e Malara hanno evidenziato l’importanza di simili eventi per la promozione culturale, turistica e commerciale della Città, ricordando la collaborazione ultra trentennale con il promoter lametino, “al quale si devono eventi ormai storici come i concerti di Sting ad inaugurare il Palacalafiore ed Elton John al Granillo in mondovisione”.

Soddisfazione ha espresso con un suo comunicato anche il professore Carmelo Malacrino, direttore del Museo Nazionale: «Questa è certamente una straordinaria occasione di promozione culturale sul territorio. Migliaia di studenti resteranno affascinati dalle note di Notre Dame de Paris, proseguendo la giornata al MArRC, immersi nella storia millenaria della Calabria. Una sinergia virtuosa rivolta alle scuole, nel segno dei magnifici Bronzi di Riace e di Porticello. Ringrazio Ruggero Pegna e tutto lo staff della 36° edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore per questa collaborazione».

Lunghissimo l’elenco degli Istituti Scolastici pronti a sbarcare al Palacalafiore per Notre Dame De Paris, provenienti da ogni angolo della Calabria ed anche dalla Sicilia: Acquaro, Amantea, Campo Calabro, Cassano allo Jonio, Chiaravalle Centrale, Cosenza, Crotone, Delianuova, Lamezia Terme, Locri, Marina di Gioiosa, Mammola, Melicuccà, Molochio, Montepaone Lido, Oppido Mamertina, Polistena, Rizziconi, Rocca Bernarda, Rombiolo, San Costantino Calabro, San Lucido, Sant’Agata Militello (Me), Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santa Severina, Sant’Onofrio, San Roberto, Sellia Marina, Sersale, Sinopoli, Soverato, Strongoli, Terranova da Sibari, Varapodio, Vibo Valentia e, ovviamente, Reggio Calabria.

L’allestimento inizierà domani, con debutto dello spettacolo previsto alle ore 10:00 di giovedì 26 maggio.

Per questa ricorrenza del ventennale insieme le firme internazionali e i protagonisti che hanno reso Notre Dame De Paris un evento cult dello spettacolo mondiale, anche grazie all’imponente allestimento: musiche di Riccardo Cocciante, liriche di Luc Plamondon e Pasquale Panella, regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, suono di Manu Guiot, arrangiamenti di Riccardo Cocciante, Jannick Top, Serge Perathoner. Per l’ultima volta insieme Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Chopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso), ospiti speciali anche Marco Guerzoni e Claudia D’Ottavi, Completano il cast altri 30 artisti tra ballerini, acrobati e breaker. In vent’anni di musiche, danze, acrobazie ed emozioni, Notre Dame De Paris ha battuto record di ogni tipo, superando pure le presenze dei più grandi live della musica rock e pop.

La prevendita per i serali è in corso su www.ticketone.it e nei punti autorizzati.

Per informazioni relative allo sconto-gruppi dei serali e agli spettacoli scolastici bisogna rivolgersi direttamente all’organizzazione: tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it. Per tutte le altre informazioni web www.ruggeropegna.it.