Online i concerti in giro per il mondo di Peppe Voltarelli

Tra i migliori crooner di casa nostra, già due volte Targa Tenco e artista capace di cimentarsi con successo in disparati ambiti espressivi, dal romanzo al cinema, Peppe Voltarelli con i suoi continui viaggi da un continente all’altro è diventato una sorta di ambasciatore della canzone d’autore nel mondo, facendone proprie le espressioni più salienti nelle sue numerose tournée in America Latina, Canada ed Europa centrale.

In queste sue esperienze transnazionali è radicato anche il suo prossimo progetto discografico che, a inizio 2021, sarà pubblicato da Squilibri con il titolo emblematico di Planetario, dove la forte espressività della sua voce animerà un affascinante melting pot musicale, inseguendo suggestioni ed emozioni suscitate dalle canzoni di autori come Leo Ferré, Jaques Brel, Joaquin Sabina, Sergio Endrigo e Domenico Modugno e molti altri esponenti di una musica senza confini. Un disco, per tanti versi, nato “on the road”, lungo le mille strade percorse dal cantautore calabrese, un disco, dunque, che risente fortemente dell’empatia con il pubblico che contrassegna i suoi concerti, dalla Germania all’Argentina, dal Cile al Madagascar.

Anche per continuare ad alimentare questo rapporto con il pubblico, in attesa che si ritorni finalmente a suonare dal vivo, Peppe Voltarelli ha deciso di mettere online le registrazioni dei suoi live in giro per il mondo.

A partire da oggi, ogni cinque giorni un live sul suo canale youtube (www.youtube.com/ peppevoltarelli ).

Si comincia con il concerto del 2009 a Trebotov, nella Repubblica Ceca, dove alcuni brani di Voltarelli sono arrivati anche ai primi posti nelle vendite: https://youtu.be/sxjy2IUrbsk.

Si proseguirà poi in questo ordine:

Live in New York 2014

Live a Milano 2012

Live a Zurigo 2019

Live in Dortmund 2010

Live in Montreal 2016

Live a Buenos Aires 2015

Live in Antananarivo 2019

Live a Montegranaro 2015

Live in Montreal Jazzz Festival 2013