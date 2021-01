Paola, le telecamere di Italia1 entrano nel Santuario

PAOLA (CS) – Le telecamere di “Freedom” entreranno nel santuario dedicato a San Francesco da Paola, in Calabria, per raccontare la storia di questo grande Santo a cui sono stati attribuiti tanti miracoli e addirittura il dono della preveggenza.

San Francesco da Paola veniva da una famiglia agiata eppure ha scelto molto presto una vita fatta di privazioni e di solitudine. È oggi un santo, ma è anche stato un uomo che, nel 1400, quando l’età media di una persona era ben più corta, ha vissuto per oltre 90 anni: le due cose possono essere in qualche modo collegate? Un recente studio scientifico sembrerebbe dimostrare che potrebbero esserlo: la ripetizione costante di alcune preghiere, come ad esempio l’Ave Maria, porterebbe infatti a una regolazione del respiro e a conseguenze positive sulla pressione e sull’ossigenazione del sangue. E’ possibile che la preghiera e la meditazione possano allungare la vita? Lo scopriremo insieme a Roberto Giacobbo!