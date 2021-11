Polo Liceale Rossano: flash mob e video per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

CORIGLIANO ROSSANO (Cs) – Lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani -, il Polo Liceale di Rossano, ha aderito a diverse manifestazioni organizzate sul territorio offrendo il contributo creativo di tante studentesse e tanti studenti seguiti dai loro docenti.

Inoltre gli studenti dell’istituzione dalla grande tradizione – proprio quest’anno ricorrono i 150 anni dalla fondazione dello storico Liceo Classico “San Nilo” – hanno prodotto, sotto la guida del corpo docente, diversi contributi attraverso varie forme di espressione artistica, mostrando grande attenzione, sensibilità e maturità rispetto al tema. «Speriamo che la forza del messaggio e la potenza espressiva nata dalla creatività di cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono capaci – si legge sulla pagina Facebook della scuola guidata dal dirigente scolastico Antonio Franco Pistoia – possano rompere gli argini e dilagare nelle coscienze di tutti e in tutta la società, affinché si arrivi all’eliminazione definitiva di questa vergogna e di questa tragedia che è la violenza sulle donne».

Di seguito i contribuiti delle alunne, degli alunni e dei docenti del Polo Liceale, per ribadire il concetto che una donna non può e non deve essere toccata nemmeno con un fiore: