Presentata la II edizione di “Tarsia Città dell’Olio in festa”

TARSIA (CS) – Prende il via la II edizione di “Tarsia Città dell’Olio in festa” patrocinata dal Circolo per anziani “Maria Santissima” e dal Comune di Tarsia, con la collaborazioni delle varie Associazioni locali e dei singoli.

La novità di quest’edizione è che si tratterà di un “Roadshow”, ovvero un evento itinerante, che vede come protagonista i luoghi simboli culturali e sociali di Tarsia.

Quali il Centro Polivalente “Incontro fra le genti” e il Museo civico della civiltà contadina dove ha avuto luogo il Convegno dal titolo “’E’ solo olio di oliva? Le mille sfaccettature dell’oro verde calabrese”, moderato dalla giornalista Fiorenza Gonzales. A seguire si è tenuta la benedizione religiosa del Museo Civico e della Civiltá Contadina a cura di Don Natale Caruso.

Prossimo step alla Piazzetta di Via Olivella da dove si parte con l’inaugurazione della piazza e del Monumento .

Infine si arriva all’interno del Piccolo Teatro Popolare per la consegna degli attestati di partecipazione a relatori, artisti e Associazioni e un attestato di Riconoscimento alla Sig.ra Vittoria Ameruso, neo-centenaria del nostro comune.

L’attigua P.zza S. Francesco sarà la location di ben 13 mostre fra artisti (Nadia Martorano, Teresa Liperoti, Tonino Gaudioso, Antonio Salvatore Maio, Antonello Cardona, Alberto Polistena, Francesco Ceci, Clarissa Ceci, Rossella Salerno, Alessandra Calabrò, Luigi Rizzo), fotografo amatoriale (Maria Grazia Grispino) e bonsaista (Roberto Pastore).