L’Amministrazione Pirillo, nonché l’Assessorato al Turismo e alla Promozione del Territorio, hanno presentato il cartellone degli eventi estivi 2023 di Longobucco.

Un programma ricco e ben strutturato, per attività di ogni genere, sia per gli adulti che per i più piccini. Il vicesindaco, Andrea Antonio Murrone, responsabile dell’Assessorato già citato, ha così illustrato la programmazione estiva:

“Gli eventi in programma, intendono valorizzare il territorio di Longobucco, partendo proprio dal nostro centro storico. Festeggeremo i nostri vicoli durante la manifestazione “Vinedde in Movimento”, esaltandone l’importanza storica delle nostre origini, ma anche la millenaria tradizione locale della Tessitura che tanto caratterizza Longobucco. Lanciamo quest’anno anche la prima edizione della “Sagra del Caciocavallo Impiccato”, per promuovere un prodotto must del territorio silano e ancora attività di trekking e sentieri escursionistici per pubblicizzare le bellezze che la natura ci offre.

Come nel cartellone 2022, anche quest’anno è stato riservato ampio spazio di espressione alle associazioni di Longobucco, perché questa Amministrazione crede nel valore alto dell’associazionismo e del volontariato in generale. Quindi Cultura, Storia, Folklore, Tradizioni, Natura e Musica i temi proposti all’interno della rassegna degli eventi con lo storico Palio dell’Assunta o i maestri Peppe Voltarelli e Ciccio Nucera, Cecè Barretta oppure la band Osteria di Gió. “Longobucco, your happy village”, slogan lanciato l’anno scorso, è un grande incubatore di idee ed iniziative mirate per consolidare l’attrattività turistica di Longobucco. Buona estate a tutti, vi aspettiamo nel nostro borgo”.