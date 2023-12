Presepe Vivente di Arcavacata torna il 26 dicembre

Natale è alle porte e come da tradizione il 26 Dicembre nel borgo antico di Arcavacata, nel comune di Rende, torna puntuale l’appuntamento con la rappresentazione del Presepe Vivente”, giunto ormai all’ottava edizione.

L’evento, da sempre organizzato dall’associazione locale “l’Aquilone”, oltre a far rivivere la Nascita di nostro signore Gesù Cristo, rappresenta un importante momento di aggregazione per tutta la Comunità di Arcavacata e il ritrovo per tanti curiosi e turisti provenienti dalle località vicine.

Ambientato nella civiltà contadina calabrese degli anni 60′, il Presepe Vivente quest’anno si svolgerà nella nuova location di Via Bertoni dove, osservando la rievocazione degli antichi mestieri, si potranno anche degustare le pietanze tipiche del nostro territorio.