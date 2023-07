Raffaella Carrà, il docufilm e la mostra con i suoi abiti di scena arrivano anche a Cosenza

COSENZA – A pochi giorni da quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno di Raffaella Carrà, nata il 18 giugno 1943, arriva al cinema RAFFA, un film per ripercorrere la carriera artista e la vita privata di un’icona internazionale senza tempo.

Tanta emozione tra gli addetti ai lavori che lunedì 3 luglio hanno assistito all’anteprima per la stampa al The Space Cinema Moderno in piazza della Repubblica a Roma.

Tra i presenti anche Il Salotto di Raffaella, una community impegnata dal 2010 nel recupero, nella valorizzazione e nella condivisione di memoria storica sul personaggio di Raffaella.

Filmati inediti e documenti storici raccontano una carriera fatta di successi e conquiste e tracciano il profilo di una “timida temeraria”, tanto forte e determinata come Carrà quanto semplice e riservata come Pelloni.

Tra le tante sale cinematografiche che in tutta Italia hanno aderito all’evento c’è la famiglia Citrigno a Cosenza, con la programmazione del docufilm dal 6 al 12 luglio con due spettacoli al giorno, alle 18.00 e alle 21.30, nello storico cinema San Nicola.

Per celebrare questo appuntamento, Il Salotto di Raffaella, durante la prima di giorno 6 luglio, a partire dalle 18.00, esporrà eccezionalmente alcuni preziosi pezzi della sua collezione privata negli spazi del cinema San Nicola. Da alcuni dei più famosi vinili, ai costumi di scena, ad alcune riviste d’epoca che vedremo anche nel docufilm.

“RAFFA”, titolo originale Disney+ prodotto da Fremantle Italy.

Un film diretto da Daniele Luchetti e scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio.

Info e sale su nexodigital.it

Distribuito al cinema in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay, Radio Capital, MYmovies.it e Sony Music Italy.