Ramificazioni Festival, tre nuovi spettacoli di danza tra Palmi e Cosenza

Tre nuovi spettacoli in programma questo weekend per Ramificazioni Festival 2023, il più autorevole festival di danza contemporanea della Calabria.

Venerdì 15 dicembre alle 21:15 al Teatro Manfroce di Palmi (RC), in collaborazione con APS Amici della Musica Manfroce, va in scena “Vivaldiana”, uno straordinario lavoro danzato sul repertorio musicale di Antonio Vivaldi a cura di una tra le compagnie di danza più accreditate in Italia, Spellbound Contemporary Ballet. Opera del coreografo Mauro Astolfi, “Vivaldiana” nasce con l’idea di lavorare ad una parziale rielaborazione dell’universo di Vivaldi integrandolo con alcune caratteristiche della sua personalità di ribelle fuori dagli schemi. Da questa suggestione Astolfi ha tradotto in movimento alcune creazioni di Vivaldi per raccontarne il talento e la capacità di reinventare, nella sua epoca, la musica barocca.

Musicista immerso in un contesto dominato dalla razionalità, Vivaldi si è distinto per la piena consapevolezza di andare oltre i limiti del proprio tempo e la noncuranza a muoversi contro corrente: in questo consiste la sua genialità. Da qui l’idea di Astolfi di rielaborare la sua architettura musicale cercando di restituire alla sua opera caratteristiche di unicità, quelle opere che forniscono un’insuperabile fonte di ispirazione per dare forma a una ricerca in danza che accosti armoniosamente gli aspetti artistici alle declinazioni umane più istrioniche e talvolta folli del “prete rosso”, il primo musicista a comporre col preciso intento di stimolare il gusto del pubblico e non di assecondarlo.

Domenica 17 dicembre Ramificazioni Festival ritorna nella città di Cosenza, nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia. A partire dalle 19:30 in scena 2 lavori firmati dal coreografo Filippo Stabile, il primo per la Compagnia Create Danza e il secondo per i giovani allievi del progetto di formazione professionale Create Pro.

In “Micro-etnografie”, prima pièce in scena, la Compagnia Create Danza racconta una Calabria madre delle diverse dominazioni subite, Greci, Romani, Bizantini, Normanni, Aragonesi e Borboni che hanno lasciato in eredità riti e consuetudini che ancora oggi si ripetono immutati nel tempo, duemila anni di storia che testimoniano un grandioso passato fatto anche di momenti difficili e cruenti. Uno sguardo etnografico che mira a rievocare tradizioni popolari e folklore attraverso la danza contemporanea e altre contaminazioni visive e corporee ricevute dallo scambio culturale Italia-Francia nella città di Lione con la compagnia Cie MF. Gli interpreti in scena sono Elena Mandolito, Carola Puglisi, Alex Rambo Esposito, Filippo Stabile, le musiche a cura di Xicrò.

A seguire in scena “Micro-danze”, a cura del progetto Create Pro, giovane collettivo della formazione annuale della Compagnia Create Danza, con le coreografie di Filippo Stabile e Carola Puglisi.

Tutte le informazioni e i biglietti per partecipare agli spettacoli sul sito: www.ramificazionifestival.it