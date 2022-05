Rende, per promuovere la sua mostra sparge opere sul territorio. Al via Mail Art “Random Recipient”

L’artista Angelo Gallo lancia un nuovo capitolo del suo progetto di Mail Art “Random Recipient”: opere di mail-art atipiche, in cui non vi è un destinatario prestabilito e non vi è una vera e propria spedizione, e che seguono le tracce della sua serie Anatomie Forzate. Si tratta di piccole opere in busta quadrata, sigillate con timbro in ceralacca. Solo quindici pezzi, quindici lettere, quindici doni. Un suggerimento di visione, un passo in più. I destinatari sono casuali, come sempre dalla prima tappa. Ogni giorno, sui canali social, saranno pubblicate le foto delle lettere nei luoghi dove saranno posate in attesa di un fruitore che le faccia proprie.

Dopo avere toccato città come Edimburgo, Palermo, Roma, Valencia e Berlino, dal 10 maggio ha preso il via la sesta tappa del progetto dal titolo “An introductory walk – Random Recipient – Mail to Rende 2022”, che vede l’artista protagonista nella città di Rende (CS). L’azione di “Random Recipient” anticipa la nuova personale dell’artista “Cyan Carpet”, in programma dal 10 giugno al Museo del Presente di Rende (CS).

All’interno della busta vi è un’ala monocroma stampata tramite tecnica xilografica. Una sola ala in quanto l’intento è quello di creare una domanda, mostrare la mancanza più che la presenza, un’unica ala a far comprendere che chi se ne impossessa anziché ritrovarsi con qualcosa in più, realmente, si trova con qualcosa in meno o meglio, visualizza la mancanza, una mancanza che prima non era evidente e per cui si ritrova ad esser ora in ricerca della seconda ala, spiritualmente.

Per l’occasione all’interno della busta, oltre all’autentica e al qr-code che indirizza alla pagina del progetto con i testi critici, ci sarà anche un ticket per una visita al percorso museale della mostra “Cyan Carpet”, presso il Museo del Presente di Rende (CS), dopo il 10 giugno, direttamente accompagnati dall’artista, con la possibilità di conoscere con lui tutto il percorso della mostra, la sua ricerca e le tecniche di lavorazione delle opere.